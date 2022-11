Els passavolants de la carretera C-260, en passar pel terme de Castelló d’Empúries, s’adonen que han desaparegut les figures que l’empresa Falgàs tenia exposades entorn de la fàbrica, ja que ha aturat l’activitat. Han retirat King-Kongs, soldadets de plom de mida gegantina, tobogans i tota la fauna de polièster que s’exhibia a tocar l’autovia cap a Empuriabrava.

Joaquim Falgàs, el rei del polièster, va fundar un imperi comercial amb les seves creacions, sent molt populars les figures-gronxadors situades estratègicament a les voreres i que cridaven l’atenció de la canalla amb una melodia. També feia construccions de mida més gran com el cocodril gegant que badava la boca a la rodalia de la factoria i que era un encàrrec per a una pel·lícula, però finalment va romandre com un reclam publicitari de la seva empresa.

Empresari total

Com tot empresari fet a si mateix, controlava tots els detalls de la seva factoria. Un mes de desembre, just abans de Nadal, ens va dir que se n’anava al tren. Vam pensar que havia d’agafar l’AVE per visitar clients, però marxava cap al tren per a mainada que tenia instal·lat a la placeta baixa de la Rambla. Ell mateix venia els tiquets de l’atracció per conèixer personalment la marxa del negoci i saludar la clientela.

L’obra més espectacular del senyor Falgàs és l’hotel Plaza Inn de Figueres, que a hores d’ara ha reobert. De l’interior, destaca la sala pop-art, decorada amb caràtules de màquines del milió. A la terrassa de l’establiment, on convocava clients i convidats a sopars d’estiu, s’alinea una vaca de polièster amb el millor skyline de la ciutat: la cúpula del Teatre-Museu Dalí, el cimbori i el campanar de l’església de Sant Pere; una de les panoràmiques més surrealistes de Figueres.