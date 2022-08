Per primera vegada, el Museu del Joguet de Catalunya ha ofert un Campus d'Estiu per a infants de 6 a 12 anys amb activitats artístiques i creatives. La sensei de capçalera, la Yuko Kato i l'equip del Museu han fet diverses activitats centrades en les arts plàstiques i les manualitats per aprendre, divertir-se i jugar. El campus ha permès als infants, durant quatre setmanes, descobrir el Museu per dins, els equips que hi treballen, les col·leccions i els racons més amagats de l'antic Hotel París. També s'han fet sortides i una activitat de fabricació de joguines. El Campus oferia 56 places que van quedar cobertes ràpidament.