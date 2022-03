La cantant i ballarina Chanel, que representarà a Espanya al Festival Eurovisió 2022 el pròxim 14 de maig després de guanyar el Benidorm Fest, ha defensat la seva fortalesa i llibertat com a artista i dona: "Des que vaig néixer, soc propietària dels meus actes i una dona empoderada".

Així ho ha dit en una entrevista amb Europa Press a Barcelona, on se celebra aquest dissabte la Barcelona Eurovision Party a la Sala Apol·lo, el primer esdeveniment eurovisiu de la temporada a Europa en el qual representants d'11 països interpretaran la cançó que defensaran el pròxim 14 de maig.

Per a ella, actuar a Eurovisió és complir un somni, al que es presenta amb ganes d'anar a per totes i de gaudir: "Això és art, i a l'escenari has de gaudir perquè el públic s'ho passi bé i sigui recíproc".

Ha reivindicat que la cançó que defensarà a Eurovisió, 'SloMo', és un tema especial i enganxós que convida al públic a ballar i que té una "posada en escena rodona i amb coreografies increïbles".

La cantant, nascuda a Cuba en 1992 i resident a Espanya des dels tres anys, ha assegurat que "seria increïble i una meravella si Espanya es presentés a Eurovisió amb un tema en català".

"El meu any és aquest, a Eurovisió n'hi queden molts per davant i cal deixar la porta oberta a altres artistes que tinguin l'oportunitat de cantar en català, però no menteixo si dic que m'encantaria", ha afegit.

Salut mental, xarxes socials i «amor a l'art»

Sobre la polèmica generada a les xarxes socials després de la seva proclamació com a guanyadora a Benidorm, que la van portar en el seu moment a allunyar-se'n, ha dit que la vida li ha donat aquest altaveu "per alertar les persones de la importància de cuidar-se les unes a les altres i de ser més conscients".

Ha destacat la importància d'una salut mental forta com a eina davant certs missatges a les xarxes socials, i ha avisat que "encara queda molt per lluitar" en aquest sentit.

Preguntada per quin consell dóna als joves ballarins, ha defensat que els artistes "són forts i guerrers, i que no han de perdre la il·lusió perquè l'amor a l'art és el motor de tot", així com la importància de la perseverança i la formació per a l'èxit.

Barcelona Eurovision Party

A més de Chanel, a l'escenari del Barcelona Eurovision Party pujaran aquest dissabte Subwolfer (Noruega), Brooke (Irlanda), Ronela (Albània), el grup We are Domi (República Txeca), Vladana (Montenegro), Achille Lauro (San Marino), Monika Liu (Lituània), Citi Zeni (Letònia), Emma Muscat (Malta) i WRS (Romania).

També participaran hi expresentants del certamen com Jamala, representant d'Ucraïna el 2016; Conchita Wurst, d'Àustria el 2014, i Rosa López, d'Espanya el 2002, entre altres.