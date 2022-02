L’Associació Azahara ha convocat la primera edició dels "Reconeixements Azahara: dones i diversitat" amb l’objectiu de donar a conèixer històries de vida i projectes protagonitzades per dones amb perspectiva migrant o filles de la immigració a les comarques de Girona. La iniciativa té el suport de la Fundació Anna Lindh i l’Institut Europeu de la Mediterrània.

L'entitat organitza un esdeveniment aquest dimecres 2 de març a les 18 hores a l'Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona, on s’entregarà un guardó per donar a conèixer la trajectòria de sis dones d'origen migrant i amb perspectiva intercultural que estan transformant el món i que signifiquen una autèntica inspiració per a dones i nenes de les comarques de Girona i per al país.

De l'Alt Empordà, hi ha una guardonada. És de Figueres i es diu Amal Ayou, més coneguda com a Amal Style (@amal._style). És una figuerenca creadora de contingut i molt influent entre les dones empordaneses. A través de les xarxes socials dinamitza una gran comunitat de dones.

La resta de dones gironines que tindran el seu reconeixement Azahara són:

Nabila El Gamouchi , emprenedora i propietària de Nabila Cafè, un local de referència a Olot que traspassa fronteres.

Fatou Kanteh, esportista i jugadora de futbol femení de primera divisió amb un gran compromís social a Banyoles.

Chiraf Souilah, estudiant de Doctorat en Química Organometàl·lica. Màster en Catàlisi Avançada i modelització molecular a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi. Compromesa amb el teixit social d'Amer.

Tamara Cortés, mestre i referent entre la comunitat gitana a Girona. Activista social a favor de l'educació i el trencament de prejudicis.

, mestre i referent entre la comunitat gitana a . Activista social a favor de l'educació i el trencament de prejudicis. Jessenia Lagos, psicòloga i activista pels drets de les dones; especialment treballadores de la llar. Defensa la dignificació, la inserció laboral i alfabetització de les dones a les comarques de Girona.

Aquests guardons s’entreguen en el marc de les celebracions del Dia Internacional de la Dona. Es busca reconèixer dones que reuneixen els valors de solidaritat, compromís, transformació social, sostenibilitat i resiliència. Són dones de trajectòria migrant, que es caracteritzen per la seva capacitat de lideratge i compromís.

L’esdeveniment estarà obert a tota la ciutadania i reunirà a societat civil, entitats i administracions públiques perquè puguin valorar el paper de la dona migrant.

Per a la selecció de les dones en aquesta primera convocatòria s’ha constituït comissió de treball interna on s'ha decidit a qui atorgar els guardons en aquesta ocasió. Els Reconeixements Azahara volen servir com un nou element catalitzador del talent gironí i un element de reconeixement públic a les dones que estan innovant en la gestió de la diversitat, la igualtat i la inclusió. A més, es vol conscienciar i sensibilitzar sobre l'important paper de la dona immigrant i donar veu a bones pràctiques inspiradores.