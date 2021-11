La posta de sol captada per Elvira Font (@Tornassols), ha estat la fotografia guanyadora del concurs del Festivalet de Roses 2021 i, en conseqüència, rebrà la dotació econòmica de 500 € establerta com a premi. En la present edició, s’han presentat a concurs un total de 754 fotografies.

El concurs fotogràfic del Festivalet té com a temàtica central les postes de sol rosinques. Per participar en el concurs, els usuaris havien de seguir el perfil festivaletderoses a la xarxa social Instagram i compartir les seves fotografies etiquetades amb el hashtag #postadesolroses. A la present edició s’han presentat un total de 754 fotografies, de les quals s’han admès a concurs, d’acord als requisits establerts a les bases, 258 imatges presentades per 47 usuaris.

Un cop tancat el període de presentació de fotografies, el jurat del concurs, integrat per l'alcalde Joan Plana, el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, un membre del departament de Turisme i un membre del departament de Comunicació, es va reunir el passat 19 de novembre per escollir les 14 fotografies finalistes i proclamar la guanyadora del concurs. En la tria es tenen en compte les bases establertes en el concurs, valorant-se temàtica, originalitat i qualitat tècnica.

Fotografies finalistes

1.- Tornassols

2.- Merinahim

3.- Arnoldh1

4.- Anamartingar

5.- Neusparramonreus

6.- Garreta86

7.- Nikiphotoroses

8.- Neusparramonreus

9.- Terrones1983

10.- Soc_oli

11.- Cuacat

12.- Arnoldh1

13.- M_esparch

14.- Adolfomartinmar