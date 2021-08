«Si no fas això, et quedes castigat sense piscina!»

«T'he dit que busquis tu sol els pantalons!»

«Vine ja!»

«Si et menges el puré, demà et deixo veure la televisió més temps»

Si quan s'acaba el dia, fem un recompte de les frases que diem als nostres fills, ens adonem que moltes vegades la nostra comunicació es basa en donar ordres. L'origen del mot obeir prové de el llatí i significa saber escoltar. No obstant això, els ensenyem als nostres fills aquesta paraula com una imposició, cosa que es fa sota amenaça, que si no ho compleixen, se'ls castigarà. Les ordres i els límits són necessaris perquè els nostres fills tinguin un bon desenvolupament i perquè vagin adquirint responsabilitats i autonomia, però aquestes normes sempre han d'estar envoltades d'amor, afecte i d'un vincle afectiu entre nosaltres i ells.

Sense aquesta connexió, els nostres fills veuran les ordres com a normes amb les quals rebel·lar-se i enfrontar-se a nosaltres. Llavors, com fem perquè els nostres fills obeeixin? Amaya de Miguel ens dona les claus i totes es relacionen amb un element: l'amor.

Com no hem d'actuar amb els nostres fills perquè obeeixin?

Crits : Cridar no farà que els nostres fills obeeixin més. Quanta més agressivitat utilitzem i més alt vulguem cridar, més cuirasses crearan i menys cas ens faran. Si ens trobem en una situació d'irascibilitat amb els nostres fills perquè no ens han obeït, quan sentim que volem cridar, ens hem de retirar fins que ens calmem per poder després parlar sense cridar.

: Cridar no farà que els nostres fills obeeixin més. Quanta més agressivitat utilitzem i més alt vulguem cridar, més cuirasses crearan i menys cas ens faran. Si ens trobem en una situació d'irascibilitat amb els nostres fills perquè no ens han obeït, quan sentim que volem cridar, ens hem de retirar fins que ens calmem per poder després parlar sense cridar. Xantatges i premis : « Les cases on més es crida, on més es castiga, més es premia, més es fa xantatge i més s'amenaça, són les cases on es obeeix menys », diu Amaya de Miguel. Hem de dir l'ordre que volem que faci el nostre fill, però sense agressivitat, sense xantatges i sense premis. No es tracta que vegin el premi del xantatge com alguna cosa al que s'ha d'aspirar, perquè arribarà un moment en què no hi haurà compensació i no voldran acatar l'ordre. Si els premiem dient per exemple: «si et menges la verdura, et deixo jugar a l'ordinador», quan no hi hagi recompensa, no es voldran menjar la verdura.

: « », diu Amaya de Miguel. Hem de dir l'ordre que volem que faci el nostre fill, però sense agressivitat, sense xantatges i sense premis. No es tracta que vegin el premi del xantatge com alguna cosa al que s'ha d'aspirar, perquè arribarà un moment en què no hi haurà compensació i no voldran acatar l'ordre. Si els premiem dient per exemple: «si et menges la verdura, et deixo jugar a l'ordinador», quan no hi hagi recompensa, no es voldran menjar la verdura. La humiliació i el càstig tampoc són la solució: Quan els diem «Sembles tonto! Per què no has fet el que t'he ordenat?» els estem humiliant i fent-los sentir malament. Quan els castiguem i no ens hi comuniquem, l'únic que aconseguim és reprimir les seves emocions i que es tanquin en banda.

Com actuar perquè ens obeeixin?

Amaya de Miguel ho explica amb dues paraules: Amor visible. L'amor visible es tracta de triar el camí de l'amor i no de l'enuig. Quan els nostres fills fan alguna cosa malament o no compleixen el promès hem de retirar l'agressivitat, el crit, el xantatge, l'amenaça i abraçar l'amor. Un amor visible és aquell que es manifesta d'una forma real quan les coses van bé, però sobretot quan van malament. Com apliquem aquest amor visible a l'hora que ens obeeixin?

La cosa no funciona estimant-los i ja ens van a obeir, sinó que es tracta de donar-los ordres sense agressivitat i amb una comunicació basada en l'amor visible:

Presència i comunicació cara a cara : Pot ser que sigui una cosa òbvia, però cridar des d'una altra habitació perquè els nostres fills deixin de jugar no és la millor manera de que ens obeeixin. Hem de fer acte de presència: anar a les seves habitacions, mirar-los als ulls i avisar-los que hauran de deixar de jugar.

: Pot ser que sigui una cosa òbvia, però cridar des d'una altra habitació perquè els nostres fills deixin de jugar no és la millor manera de que ens obeeixin. Hem de fer acte de presència: anar a les seves habitacions, mirar-los als ulls i avisar-los que hauran de deixar de jugar. Respecte profund per guanyar-nos la confiança : Com ens diu Amaya de Miguel, mitjançant les ordres es va a aconseguir que els nostres fills obtinguin una major autonomia, seguretat i autoestima. Aquest respecte vol dir valorar-los i acompanyar-los. Nosaltres, com a líders seus, hem d'ajudar a agafar el camí correcte. Han de confiar en nosaltres perquè vulguin obeir.

: Com ens diu Amaya de Miguel, mitjançant les ordres es va a aconseguir que els nostres fills obtinguin una major autonomia, seguretat i autoestima. Aquest respecte vol dir valorar-los i acompanyar-los. Nosaltres, com a líders seus, hem d'ajudar a agafar el camí correcte. Han de confiar en nosaltres perquè vulguin obeir. Donar el temps que necessitin . Creiem que perquè diverses vegades no ens obeeixin o no compleixin una ordre, mai ho faran. Hi ha coses que costen als nens. Amaya ens explica que aquest tipus de «faltes lleus» s'han de relativitzar.

. Creiem que perquè diverses vegades no ens obeeixin o no compleixin una ordre, mai ho faran. Hi ha coses que costen als nens. Amaya ens explica que aquest tipus de «faltes lleus» s'han de relativitzar. Obeir jugant : Podem inventar-nos jocs (tant per a nens com per a adolescents), parodiar o cantar perquè s'adonin que cal complir aquesta ordre. Amaya de Miguel ens posa un exemple: si volem que els nostres fills recullin les sabates de terra, podem explicar-los que hi ha una bomba nuclear enmig de passadís i que hem d'anar junts a recollir-los o si no es destrossaran i els haurem de fer cinquanta petons.

: Podem inventar-nos jocs (tant per a nens com per a adolescents), parodiar o cantar perquè s'adonin que cal complir aquesta ordre. Amaya de Miguel ens posa un exemple: si volem que els nostres fills recullin les sabates de terra, podem explicar-los que hi ha una bomba nuclear enmig de passadís i que hem d'anar junts a recollir-los o si no es destrossaran i els haurem de fer cinquanta petons. Crear vincle: Sense vincle, no hi ha confiança. I sense confiança no es compleixen les ordres. Com podem crear un vincle amb els nostres fills? Podem compartir amb ells una connexió física: a través de petons, abraçades; una connexió intel·lectual: podem xerrar amb ells, no recórrer a les preguntes tipus «què tal a l'escola?», sinó fer una escolta activa dels temes que a ells els interessen; i una connexió en el lleure: podem fer manualitats amb ells, cuinar, fer exercici, etc.

Què faig si tinc ...?