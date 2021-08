Creu Roja Figueres ha celebrat que el seu president, Eduard Puig Pujol, continua al capdavant de l’entitat d’una forma activa quan acaba de complir 90 anys. L’acte s’ha fet amb la voluntat de felicitar-lo i com a reconeixement a la seva tasca com a president durant 25 anys, una feina que, tal com destaquen els responsables de Creu Roja Figueres, «cal agrair-li i molt».

La celebració es va fer el 28 de juliol al migdia, a la seu de Creu Roja Figueres. Hi van assistir, per descomptat, l’homenatjat, Eduard Puig Pujol, i també el president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet; la presidenta provincial de la Creu Roja a Girona, Roser Llevat, i Josep Aguilera, president honorífic de Creu Roja Catalunya. L’homenatjat va estar acompanyat també per una desena de voluntaris i personal de Creu Roja Figueres, que no es van voler perdre la distinció.

Després d’una càlida rebuda per part dels presidents provincials i autonòmics de Creu Roja, Eduard Puig Pujol va ser guardonat amb un diploma en reconeixement de la seva tasca com a president i els seus 90 anys, així com amb una litografia de Perico Pastor. «Aquesta és una còpia d’un quadre original del fons de Creu Roja Catalunya. L’original es troba a Lleida», li explicava el president honorífic Josep Aguilera a Eduard Puig Pujol, visiblement emocionat. «Aquest reconeixement em fa molta il·lusió. Jo només puc dir gràcies», replicava. L’acte va finalitzar amb una fotografia de grup que servirà per immortalitzar un dia que, de ben segur, mai oblidarà Eduard Puig Pujol.