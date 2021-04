El testimoni de Rocío Carrasco a la televisió augmenta les consultes al 016 per violència masclista

El Ministeri d'Igualtat ha informat de l'augment de les consultes als serveis d'atenció a víctimes de violència masclista 016, tant mitjançant trucades com per correus electrònics i WhatsApp, la setmana posterior al testimoni de Rocío Carrasco a la televisió.

Al programa 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la filla de Rocío Jurado va relatar episodis de maltractament psicològic de la seva exparella Antonio David Flores, un testimoni que va generar una onada de suport amb la protagonista i l'aparició fins i tot de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, a l'espai "Sálvame" per estar al costat de les "milers de dones que poden sentir identificades per primera vegada amb el seu relat".

El Ministeri d'Igualtat ha fet públic que en la setmana del 22 al 28 de març, justament la posterior a l'emissió del programa televisiu, les consultes telefòniques al 016 han pujat un 41,9% respecte a la setmana anterior (de 1.458 a 2.069); les consultes al correu electrònic 0016-online@igualdad.gob.es han augmentat un 384% (de 19 a 92) i al WhatsApp 600000016, un 1464% (de 31 a 485).

Des del departament d'Irene Montero han explicat que aquest "impacte molt elevat" respon al fet que els mitjans de comunicació han publicitat aquests serveis d'atenció a les víctimes de violència masclista, la qual cosa ha tingut una "forta repercussió".

El volum de trucades s'ha vist especialment incrementat entre les 17 i les 19 hores, ha afegit Igualtat, tram que coincideix amb l'emissió del programa "Sálvame".

"S'observa que quan els mitjans tracten aquesta qüestió, donant difusió a testimonis sobre violència masclista i, al seu torn, informant dels recursos disponibles per a les dones que la pateixen, són un altaveu per arribar a totes les dones víctimes, produint un increment de les trucades i consultes", ha assegurat el ministeri en un comunicat.

"Les institucions us creuen. No esteu soles. La societat està amb vosaltres. Mai no és tard per denunciar i reparar", han dit a les víctimes.