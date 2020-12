Els Mossos fan pinya per ajudar nens malalts de càncer amb el calendari solidari del 2021

Els Mossos d'Esquadra han fet pinya, un any més, per fer realitat un projecte solidari que, en aquesta ocasió, és a favor de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc). Aquest 2021 és el vuitè any que ideen, dissenyen i publiquen el Calendari Solidari, aquest cop amb l'objectiu de "transmetre un missatge de força, d'esperança, d'exemple, de lluita... personificat en aquests nens i aquestes nenes que representen un autèntic mirall on queden reflectits tots aquest valors", com explica un dels impulsors del projecte, el caporal Ramon Armada, el qual, juntament amb la facultativa dels Mossos d'Esquadra Anna Costa, ha engrescat els seus companys del cos policial per col·laborar en l'acció solidària.

És per aquesta raó que els dos volen posar de manifest que aquest calendari ha estat possible gràcies a valors com "el treball en equip, la complicitat, l'alegria, el territori, la solidaritat i la implicació".

El Calendari Solidari 2021 es va plantejar com un viatge oníric a través de contes infantils populars, en els quals s'ha volgut fer una reinterpretació d'aquests contes. En totes les imatges, els protagonistes són els nens i les nenes que es veuen acompanyats en tot moment per la figura dels mossos i mosses, i junts fan un treball en equip.

Les fotografies han estat realitzades amb l'ajut i la complicitat de les nou Regions Policials, les Unitats Regionals de Proximitat i Atenció al Ciutadà, les Àrees Bàsiques Policials, les seves Oficines de Relacions amb la Comunitat i totes les entitats externes que també hi han col·laborat, a més de representants d'Afanoc.

La nena que acompanya al mosso en la fotografia del calendari de la Regió Policial de Girona es diu Aroa. L'escenari natural per a la sessió fotogràfica va ser la Fageda d'en Jordà i el conte que il·lustren és La Caputxeta Vermella, amb l'Aroa en el paper protagonista i un gos policia en el paper de llop.



Cada mes és un conte, ambientat en diferents racons del territori català:

Hänsel i Gretel, a Torrons Vicens d'Agramunt (Regió Policial Ponent)

El conte de la lletera, a la Seu d'Urgell (Regió Policial Pirineu Occidental)

La reina de les neus, a l'Estació de La Molina (Regió Policial Pirineu Occidental)

La Patufeta, a Mura (Regió Policial Central)

Blancaneu i els set nans, a les Mines de Cercs (Regió Policial Central)

Pinotxo, a la platja del Castell de Tamarit (Regió Policial Camp de Tarragona)

El gegant del pi, al Pi d'en Xandri de Sant Cugat del Vallès (Regió Policial Metropolitana Nord)

Els viatges de Guilliver, a Catalunya en miniatura, a Torrelles de Llobregat (Regió Policial Metropolitana Sud)

La Ventafocs, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona (Regió Policial Metropolitana Barcelona)

La Caputxeta Vermella, al bosc de la Fageda d'en Jordà (Regió Policial Girona)

El petit príncep, a la platja del Trabucador (Regió Policial Terres de l'Ebre)

Els tres mosqueters, al Convent de Sant Salvador, a l'Horta de Sant Joan (Regió Policial Terres de l'Ebre)



"Malgrat ser un any especial marcat per la pandèmia, la qual cosa ha fet que la producció de les fotografies fos una mica més complicada, n'estem orgullosos tant del resultat obtingut com de les mostres de força i esperit de superació que han fet possible l'edició d'aquest calendari. Amb aquest projecte hem après que, malgrat les adversitats, la causa pot ser un èxit", comenta Ramon Armada.

Ell i Anna Costa treballen a la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació i diuen que des de la seva "microunitat" tenen la possibilitat de tirar endavant accions solidàries com aquest calendari, que van iniciar fa vuit anys per ajudar l'Afanoc i que també els ha donat la possibilitat de poder contribuir amb la recaptació, des de la segona fins a la setena edició, a ajudar malalts d'Alzheimer i les seves famílies. "En aquesta vuitena edició, hem elegit de nou els nens malalts de càncer, les seves famílies i La Casa dels Xuclis per destinar la recaptació de les vendes del calendari perquè, a causa de la pandèmia, molts ajuts es destinen a la Covid-19 i entitats com l'Afanoc han vist molt reduïts els seus ingressos", exposa el caporal de Mossos.

Aquest projecte es caracteritza per la participació desinteressada i altruista de molts mossos i mosses d'esquadra, cadascun d'ells amb molt bona predisposició per aportar-hi el seu gra de sorra. Els promotors del calendari destaquen, entre altres, les col·laboracions de Robert Tevar (músic) i Jordi Fuentes (fotògraf), que han participat activament en la producció, i també de la mestra Laia Berloso, que s'ha ocupat de les il·lustracions i de convertir el calendari en un joc interactiu amb enganxines.



Cada foto ha estat una lliçó

Una altra de les novetats d'aquesta vuitena edició del Calendari Solidari és que en cada mes hi apareix un codi QR, que enllaça amb un vídeo en què apareixen el mosso o la mossa protagonistes de la fotografia explicant les sensacions que ha experimentat participant en aquest projecte. Un d'ells diu textualment, per exemple: "Ens pensàvem que veníem a ensenyar alguna cosa a aquests nens, i són ells els que ens han ensenyat. Una autèntica lliçó de vida".

La cançó del making off de l'edició 2021, que també es pot escoltar a través d'un enllaç QR, l'han compost i escrit membres del cos de Mossos d'Esquadra i està interpretada per la cantant Lucrecia. El títol és "Somia".



Punts de venda

Mitjançant la col·laboració de les Unitats Regionals de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC) i de les Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC), s'ha aconseguit que el Calendari Solidari es pogui adquirir en més de 600 punts de venda repartits per tot Catalunya. De fet, s'han imprès 18.000 exemplars i el preu són 5 euros. Tots els punts de venda estan publicats al web www.mossos.gencat.cat. Aquest any, i com a novetat, també es pot adquirir online a traves de la web de la Casa dels Xuclis.