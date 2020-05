Receptes de confinament: Coliflor gratinada

Per als amants de la verdura i, especialment, de la coliflor, us proposem aquesta recepta senzilla i adequada per als qui volen mantenir una dieta equilibrada en aquests temps de confinament.



Elaboració

Separem els ramets de la coliflor, els rentem i assequem molt bé. En una cassola amb una mica d'aigua es posen a coure durant 10 minuts, a meitat de cocció hi afegim un grapadet de sal. Després es treuen i es deixen escórrer perquè no quedin aigualits. Mentrestant, es posa a bullir un bol d'aigua amb sal, una mica de farigola i una cullerada de tomàquet fregit. Quan trenca el bull, s'afegeix la farina de blat de moro, remenant perquè no quedin grumolls. Es deixa coure durant 10 minuts, amb el recipient tapat. Passat aquest temps, es separa i es deixa reposar altres 10 minuts. S'afegeix el formatge gras i es barreja bé. En una font refractària untada amb mantega s'aboca la barreja anterior. Per sobre es posa el formatge emmental tallat a tires fines o ratllat i s'empolvora amb julivert. Es fica al forn preescalfat anteriorment a 180º i es daura durant uns cinc minuts perquè gratini.



Ingredients per a 4 persones