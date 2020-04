CEDRO avança el repartiment de drets d'autor per a fer costat a autors i editors

Davant la gran caiguda de l'activitat editorial generada per la pandèmia del coronavirus, CEDRO ha avançat el repartiment de drets d'autor d'enguany per a ajudar als escriptors, traductors i editors de llibres, diaris i revistes a superar aquesta situació.

A més, està preparant un pla de contingència més ampli per a fer costat al sector. CEDRO té com a missió representar i defensar els legítims interessos d'autors i editors de llibres, diaris i revistes, facilitant i promovent l'ús legal de les seves obres. En l'actualitat té com a membres a 27.333 escriptors, traductors, periodistes i editorials del nostre país.

"Avançar unes setmanes el repartiment de drets d'autor és una de les mesures que ha adoptat la nostra junta directiva per a fer costat als autors i editors del nostre país a un moment tan complicat com el que estem travessant, en el qual la nostra activitat s'ha paralitzat gairebé per complet", afirma Daniel Fernández, president de CEDRO . I afegeix: "Estem estudiant altres mesures, com podria ser un Fons COVID-19, per a auxiliar als socis que més ho necessitin. Ens enfrontem ja a pèrdues que sens dubte seran terribles, difícilment quantificables, que estan abocant a una reculada dramàtica a l'activitat autoral i editorial".

CEDRO disposa d'un programa d'ajudes assistencials que, entre altres prestacions, contempla cobertura per a aquells escriptors o traductors que es troben davant una situació d'urgència. "El nostre compromís és no deixar caure als nostres creadors", assegura Fernández.

A més, davant l'increment de la pirateria de llibres i publicacions periòdiques, CEDRO ha llançat el mes d'abril dues convocatòries del seu programa de formació virtual perquè els seus socis coneguin com poden combatre la pirateria digital de les seves obres. "Més de 400 autors i editors han passat per aquestes sessions. Aquesta formació els ajudarà a ser més actius contra aquesta xacra cultural i donar suport a les diferents iniciatives que duem a terme des de la nostra Entitat", explica el president de CEDRO.

Des del començament d'aquesta situació, "CEDRO ha estat en contínua comunicació amb el Ministeri de Cultura i amb les associacions professionals d'autors i editors per a col·laborar en la cerca de solucions que permetin al sector editorial espanyol superar aquesta dramàtica situació", diu el president de CEDRO .