L'actriu Macarena Gómez ha demanat ajuda, a través de la seva compte d'Instagram, per localitzar la seva gosa perduda a l'Alt Empordà.



La cordobesa, parella sentimental de l'empordanès Aldo Comas, ha explicat que l'animal té "una crosta a cap" i que s'ha perdut per la zona de per la zona de la Jonquera, Cabanes, Capmany i Sant Climent Sescebes. Pel que sembla, no seria la primera vegada que la gossa, precisament anomenada Crosta, fuig de casa.





El matrimoni format pel polifacètici l'actriu Macarena Gómez, coneguda per la sèrieentres d'altres, conviuen a la seva casa de l'Empordà amb els seus animals: un porc anomenat, dos cavalls, un gall i tres gossos que responen als noms de