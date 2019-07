Cinc trucs per evitar que et robin a casa durant les vacances

Les vacances d'estiu, aquest període de descans en què ens oblidem de treballar i aprofitem per relaxar-nos a la platja o a la piscina, són per contra una època d'alta activitat per als lladres. Les dades no enganyen i any a any es pot comprovar que la mitjana de robatoris a les llars experimenta un augment coincidint amb les vacances estivals.

Els lladres aprofiten que les cases es troben desocupades per entrar i saquejar-les amb total tranquil·litat, sobretot en llars que no compten amb les mesures de seguretat adequades.

Vols marxar de vacances i gaudir sense preocupar-te de que puguin entrar a robar a casa teva? Aquí et deixem una sèrie de consells que t'ajudaran a fer de la teva llar no una fortalesa inexpugnable, però sí un lloc més segur contra els lladres.



L'electricitat



Un error molt comú en abandonar la casa per anar de vacances és desconnectar l'electricitat. Es fa per precaució i per evitar accidents, però converteix en ineficaços aparells com l'alarma, que pot ser vital per aturar un lladre. A més, aquesta mesura també inutilitza el timbre i, encara que sembli una tonteria, si un lladre mínimament expert truca al timbre i no sent cap soroll, dedueix immediatament que l'electricitat està desconnectada i que, per tant, la casa està buida.

Per mantenir la precaució i estalviar en consum elèctric, en definitiva, sempre serà més recomanable desendollar tots els aparells innecessaris, com la televisió o la ràdio.



El veí còmplice



Si tens la suficient confiança amb algun veí com per deixar-li les claus de la teva llar, aquest es convertirà en el teu millor còmplice. Un veí pot ser un poderós aliat a l'hora d'evitar un robatori. Pot entrar a casa teva de tant en tant a regar les plantes o fins i tot aparcar a la teva plaça de garatge.

Petites accions que contribueixen a donar la sensació que la casa no està buida i, per tant, a fer-la menys atractiva per als lladres.



Compte amb les finestres i persianes



Quan abandonis la teva casa en període de vacances, assegura't que les finestres són resistents. Pel que fa a les persianes, deixar-les completament baixades és un error habitual. Això no fa més que donar informació a un possible lladre, que al veure-les des del carrer identificarà la llar com temporalment deshabitada.



Els llums com a element dissuasori



És una bona idea col·locar llums per espantar els lladres. Per exemple, una llum fora de casa amb sensor de moviment pot incomodar a qui intenti entrar, ja que als lladres no els agrada ser vistos i molts prefereixen operar emparats en la foscor.

Per als que vulguin donar-li una volta més a la idea, hi ha temporitzadors que es poden adquirir per programar les llums de diferents habitacions i que s'encenguin a determinades hores. Això donarà la sensació que la casa està ocupada en tot moment.



Els perills del postureig de vacances



En els temps que corren, sovint la millor part de les vacances és fer enveja a la gent a través de les xarxes socials. Però, compte, aquesta foto prenent un mojito en una platja paradisíaca a Punta Cana podria desembocar en malson. No seria el primer ni l'últim cas d'algú que ha patit un robatori després d'anunciar a internet que la casa estarà buida uns quants dies.

Finalment, sempre hi ha la possibilitat que, malgrat totes les precaucions, un lladre aconsegueixi entrar a casa teva i s'emporti objectes de valor o, cosa molt habitual en els últims temps, aparells electrònics com mòbils, tablets o portàtils. Davant d'aquesta possibilitat, una precaució raonable seria reunir tots els tiquets de compra i tenir-los localitzats, per si cal recórrer a l'assegurança. A més, apuntant els números de sèrie i facilitant-los a la Policia podries aconseguir recuperar alguns dels teus aparells, si apareixen algun dia. Ja saps, per unes vacances tranquil·les, millor prendre precaucions.