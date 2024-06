El figuerenc Víctor Castro fitxa per l’Industrias Santa Coloma

El figuerenc Víctor Castro Ríos té 13 anys i acaba de fitxar per l’equip cadet de l’Industrias Santa Coloma, un dels clubs catalans i estatals de referència del futbol sala. El jove jugador altempordanès va donant passes any rere any, que li han permès jugar a la màxima categoria de clubs i ser convocat per la selecció catalana.

Castro va començar a jugar a futbol sala als 9 anys en el Futbol Sala Vilafant. Les seves bones actuacions li van obrir les portes de la selecció gironina i el fitxatge pel Palafolls, un dels clubs potents del Maresme. Després d’un any d’impàs al Mataró, l’estiu passat va tornar al Palafolls, amb qui ha quedat quart de la Divisió d’Honor catalana, per darrere del Barça, del mateix Industrias Santa Coloma i de Les Corts. L’ala i tanca figuerenc ha anotat 19 gols aquesta temporada i n’ha donat uns quants al pitxitxi Iker Ruiz 57.

Fa dos anys, Castro va formar part de la selecció catalana aleví que es va proclamar campiona d’Espanya a El Ejido. També ha competit amb la selecció del Maresme.

Víctor Castro, amb la samarreta del Mataró / CEDIDA

Una hora i mitja per trajecte

Castro havia jugat a bàsquet en els seus inicis en els campions escolars de la CEBA, impulsats per l’Adepaf, de Figueres. Però participar, en un estiu, en el campus de futbol (de gespa) de l’AC Milan a l’Estadi de Vilatenim li va obrir els ulls. Que el seu germà gran Juanfran jugués al Futbol Sala Vilafant el va acabar animant a donar puntades de peu a la pilota. El futbol-7 i el futbol-11 mai li han cridat l’atenció i ara està centrat en el futbol sala. Té com a referents els jugadors del Barça Catela i Pito.

El de l’Olivar Gran està acabant d’estudiar 2n d’ESO a l’Institut de Vilafant i a partir del proper curs el sacrifici pel futbol serà major. Si fins ara els seus pares Jordi i Carmen havien de fer un trajecte amb cotxe d’una hora per anar i una altra hora per tornar de Figueres a Palafolls, per entrenar amb l’Industrias de Santa Coloma de Gramanet s’incrementarà mitja hora més per desplaçament. És previst que amb els colomencs hi entreni tres cops per setmana.

Els tres germans, al Sant Julià

Víctor Castro forma part d’una nissaga de quatre germans on tots juguen a futbol sala. Excepte ell, tots tres vesteixen la samarreta de l’EFS Sant Julià de Ramis. Juanfran, de 16 anys, està competint al juvenil gironí, amb qui ha quedat campió de Primera i el diumenge passat es va quedar a les portes d’ascendir a Divisió d’Honor. Oscar, que en té 10, es va iniciar al Vilafant i ha estat cridat per la selecció gironina mentre que Bruno, de 7, ja l’ha convocat la selecció catalana.