El club Futbol Sala Vilafant ha celebrat aquests dies l’èxit d’un jove jugador empordanès format a les files del club. Es tracta de Víctor Castro, aleví de segon any, que acaba de guanyar el campionat d’Espanya defensant la samarreta de la selecció catalana. Aquest fet ha estat molt celebrat en el club que presideix Alain Jacobs.

«En Víctor és molt treballador i té una gran projecció. Actualment, milita en el Palafolls, un club que té el seu primer equip a Divisió d’Honor. Va estar amb nosaltres fins al primer any de juvenil i la veritat és que aquest èxit és un premi al seu esforç i al dels seus pares, que l’han d’anar a portar als entrenaments i als partits».

El Fricafor FS Vilafant va ser fundat ara fa vint anys per un grup d’entusiastes d’aquesta modalitat de pista, entre els quals hi havia Jaume Abulí i el mateix Alain Jacobs. Víctor Castro forma part d’u gruix important de jugadors de base que han anat creixent a l’entitat. «La feina formativa és molt rellevant per a nosaltres. En Víctor és un exemple, tot i que la major part del mèrit el té ell amb el seu talent, és molt potent, físicament parlant, i té molta tècnica. Va ser seleccionat diverses vegades amb l’equip de la demarcació quan era benjamí. Esperem que arribi molt lluny i que altres jugadors segueixin el seu exemple», diu Jacobs.

El club, patrocinat per l’empresa càrnia Fricafor, té actualment uns noranta jugadors. La seva punta de llança és el conjunt sènior, però tot darrere hi ha cinc equips en les diferents categories de base i una escoleta mixta que és la que ha de fer créixer el potencial del futbol sala. I tot plegat amb l’ajut de l’Ajuntament, que cedeix el pavelló per a les seves activitats.