Vicenç Lloret, un Amos de l'Àrea merescut que es destapa al Roses City

La 13a edició dels Premis Amos de l’Àrea, impulsats per l'EMPORDÀ, amb la col·laboració del Consell Esportiu de l'Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, premiarà els porters i els golejadors més encertats de les 11 categories de futbol territorial amb equips representants de l'Alt Empordà, entre Tercera RFEF i Quarta Catalana masculina, i entre Primera Catalana i Amateur Futbol-7 femenina. Enguany també s'hi inclourà el futbol sala femení i masculí de Primera i de Segona Catalana.

La gala d'entrega dels guardons tindrà lloc el dijous 20 de juny (19.30 h) a l'Auditori dels Caputxins de Figueres.

A Quarta Catalana, per l'entrega dels Amos de l'Àrea unim els registres dels dos grups amb representants de l'Alt Empordà, però aquest cop hem fet una excepció en l'àmbit golejador. Haimadou Konteh, que ha acabat com a pitxitxi de tot el futbol gironí, va marcar 48 gols amb el Camallera, al grup 2. Al grup 1, però, els registres de Vicenç Lloret (Roses City B) no es poden passar per alt ja que va ser el pitxitxi amb 37 gols que el deixen al tercer lloc del podi dels màxims golejador de tota la província de Girona.

Vicenç té 26 anys, és de Roses i aquesta temporada ha trencat el seu rècord golejador amb el filial dels citizens. Els 37 gols han permès al Roses City B disputar el play-off d'ascens per pujar a Tercera Catalana. En algun moment de temporada el pitxitxi li va perillar perquè Lluís Ortiz, del Borrassà, se li va aproximar en marcar vuit gols al Recreativo de Marca. El killer de Mas Oliva té passat, entre futbol base i amateur, a l'Esplais, Figueres, Roses, Llançà i l'Armentera.