Avui comença Climbing Madrid: escalada, música i gastronomia per a tothom

Comença Climbing Madrid, la gran festa de l'escalada d'Arroyomolinos, amb el seu primer dia de programació. Amb entrada gratuïta i un ampli horari de 10 a 23 hores, el macrofestival proposa una completa agenda d'activitats des del primer dia, avui, dilluns 10 de juny.

L'oferta inclou propostes esportives i d'oci per a tots els públics, com el mur búlder, on qualsevol podrà posar a prova les seves habilitats d'escalada, i la doble cita musical, perquè la jornada inaugural porta dos concerts per gaudir en viu i en directe, dels grups Vangoura i Mamvth.

Proves per al públic

El mur búlder, el disseny i instal·lació del qual prové de l'empresa especialista Indoorwall, fa 5 metres d'altura per 30 d'amplada. És el mateix que utilitzen els professionals a la Copa d'Espanya. El recorregut es fa sense corda, amb la protecció de matalassos i l'assistència de monitors. I, per apuntar-se, només cal inscriure's al web de Climbing Madrid.

De 12 a 14 hores, es podran veure les evolucions a la paret de 40 alumnes de l'Institut Fernández Miranda, mentre que, a la tarda, de 18 a 19 hores, serà el torn de 50 socis del rocòdrom Vivac Mountain. Però el mur està obert des de les 10h, així que encara hi ha espai per animar-se.

El mur búlder està obert al públic perquè qualsevol pugui posar-se a prova. / .

Els participants poden triar dues modalitats, individual o competició, sent aquesta última una opció que permet desafiar la resta del públic. Es van sumant punts, segons la dificultat de la via realitzada, i els millors tindran premi. Els guanyadors s'anunciaran al final de la setmana i rebran obsequis com entrades, bons i material esportiu.

Doble oferta musical

L'agenda musical, denominada Climbing Music i dirigida per Alec Inogés (fundador de la revista cultural No Hay Chances), contempla tot tipus d'estils. I, com la resta d'activitats, els concerts també són gratuïts.

El duet Vangoura actuarà a les 20:30 hores. / .

Per avui, dilluns 10, la primera actuació serà la de Vangoura, que començaran a tocar a les 20:30 hores. Aquest jove duo madrileny d'indie proposa un estil a mig camí entre el pop clàssic i els sons avantguardistes. Amb el seu primer àlbum, van ser un dels 15 finalistes del concurs Mad Cool Talent by Vibra Mahou; amb el segon, que acaben de llançar, esperen conquerir el públic de Climbing Madrid.

Ja entrada la nit, a les 21:30 hores, arribarà Mamvth, un quartet madrileny que aposta pel desert rock, fusionant acords clàssics amb fons de blues i tocs de psicodèlia, i sumant una personalitat única que els fa inconfusibles.

El grup Mamvth tocarà a les 21:30 hores. / -

‘Foodtrucks’ i Zona VIP

I, en qualsevol moment, quan el cos ho demani, es pot reposar forces als foodtrucks, que ofereixen hamburgueses, hot dogs, nachos i altres plats desenfadats, però de qualitat. Un dels proveïdors d'alimentació, per exemple, serà Discarlux, una empresa espanyola especialitzada en carn de vedella gourmet, i també hi serà present Sierra Cazorla amb la seva aigua mineral natural de gran puresa.

La Zona VIP, accessible amb la clàssica polsera, es troba al costat de les 'gastronetes' i compta amb sòl de gespa i altres comoditats, a part de productes especials per al gaudi dels convidats.