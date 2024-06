Un total de 23 Amos de l’Àrea seran reconeguts el 20 de juny a Figueres

L’entrega de la 13a edició dels Premis Amos de l’Àrea als màxims golejadors i porters més sòlids del futbol regional altempordanès en categoria masculina i femenina serà el dijous dia 20 de juny (19.30 h) a l’Auditori dels Caputxins, de Figueres. L’escenari de la gala serà el mateix que en les edicions anteriors i reconeixerà un total de 23 futbolistes –12 pitxitxis i 11 zamores- d’11 categories diferents, incloent-hi el futbol amateur de futbol-11 i de futbol-7. El futbol sala hi serà premiat per primer cop.

La gran festa del futbol regional altempordanès està impulsada pel Setmanari de l’Alt Empordà i Prensa Ibérica amb el patrocini de Garatge Sala i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres.

Com a mínim vuit clubs de la demarcació seran representats en els Amos de l’Àrea: CF Peralada, FC L’Escala, UE Figueres, AE Roses, FC Sant Pere Pescador, CF Camallera, CF Esplais i FS Vilafant. La Segona Catalana és l’única categoria que està en dansa, fins el 9 de juny, i està pendent de decidir si Pol Compte (Empuriabrava-Castelló) o Edgar Almendros (La Jonquera) s’enduen el pitxitxi i Sergi Juher (La Jonquera), Manel Sánchez (Marca de l’Ham) o Sergio Feria (Emp. Castelló) el zamora altempordanès.

La resta de guardons ja estan decidits i alguns el recolliran per enèsim cop, com és el cas de Barbara Pietryka i Marina Torres (Camallera), Eric Pimentel Pime (L’Escala), Ali Gueye i Alexandra Cortizo (Roses), Albert Quintanas Quinti (Figueres), Xènia Cardona i Aroa Bravo (ara, al Futbol Sala Vilafant) i Alpha Diallo (Sant Pere Pescador).

Amb una àmplia trajectòria

Paral·lelament, els Amos de l’Àrea comptaran amb dos guardons especials més: el premi Garatge Sala Fiat 600 reconeixerà la trajectòria de l’entrenador Manel Cabezos. L’actual tècnic de l’Alt Empordà de Peralada, de 64 anys, duu 35 temporades a les banquetes del futbol regional.

Com en anteriors edicions hi haurà un reconeixement per l’estament arbitral. Aquest cop el guardó serà per César Romero Mota per la seva trajectòria. El col·legiat de Sant Climent Sescebes, de 56 anys, es retira després de vint temporades. Romero Mota ha xiulat fins a Segona Catalana i a partir del proper curs formarà part de la directiva del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Figueres.

L'entrega dels Premis Amos de l'Àrea de l'any passat / JOSEP RIBAS

Tanmateix, la gala reconeixerà el futbol base. En aquest cas, un total de cinc equips alevins, benjamins i prebenjamins que juguen a les lligues del Consell Esportiu de l’Alt Empordà seran distingits pels seus valors.

Mireia Vera, la ponent

La ponent convidada d’enguany i que obrirà la gala dels Amos de l’Àrea és la jonquerenca Mireia Vera. L’entrenadora de la Queens League i amb passat a la selecció catalana (va alçar el títol estatal sub-16 femení el 2018) havia jugat al Llers. Actualment, és analista de futbol en mitjans com TV3, Esport3 i RAC1, entre altres.