Després de l'èxit de la versió masculina de la Kings League, l'exfutbolista Gerard Piqué i l'streamer Ibai Llanos posaran en marxa la lliga femenina Queens League. I per primer cop a la competició hi traurà el cap un representant altempordanès. Es tracta de la jonquerenca Mireia Vera, que ha estat designada com a entrenadora de l'Ultimate Móstoles, que presideix DjMaRiiO juntament amb Noe9977.

Vera, de 35 anys, és comentarista i analista de futbol a TV3 i a Esport3, i havia estat portera del Llers, Cornellà del Terri i Santa Eugènia. Com a entrenadora, el seu èxit més destacat va ser el 2018, quan va dirigir la selecció catalana sub-16 femenina que es va proclamar campiona d'Espanya. Vera, filla de l'exàrbitre Paco Vera Becerra, també s'havia assegut a la banqueta d'equips base de l'EF Manu Lanzarote, de Terrassa, i del Girona FC, a més de formar part del projecte de l'escola del Barça a Nova Delhi (Índia). El debut de la jonquerenca a la Queens League serà el proper 6 de maig i, igual que la Kings League, es jugarà al Port de Barcelona, amb equips de futbol-7 i amb regles pròpies.