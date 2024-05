Júlia Vila, de guardiana del 'soccer' a Amos de l'Àrea amb el Figueres

La 13a edició dels Premis Amos de l’Àrea, impulsats per l'EMPORDÀ, amb la col·laboració del Consell Esportiu de l'Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, premiarà els porters i els golejadors més encertats de les 11 categories de futbol territorial amb equips representants de l'Alt Empordà, entre Tercera RFEF i Quarta Catalana masculina, i entre Primera Catalana i Amateur Futbol-7 femenina. Enguany també s'hi inclourà el futbol sala femení i masculí de Primera i de Segona Catalana. La gala d'entrega dels guardons tindrà lloc a finals de juny a Figueres, en una data encara per concretar.

A Primera Catalana, Júlia Vila, del Figueres, s'endurà el trofeu Amos de l'Àrea com a portera altempordanesa menys golejada. Per optar al guardó s'han d'haver jugat el 50% dels partits, una condició que sí que compleix Vila, a diferència de la seva companya a sota els pals Fatu Balde, guanyadora de l'edició anterior. La portera de Figueres, de 22 anys, té passat al planter del Cabanes i la temporada anterior va jugar a una universitat dels Estats Units. Vila va deixar el soccer l'estiu passat per emprendre una nova aventura sota les ordres de Quim Cruset.