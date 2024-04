L'Escala dona guerra, però perd per la mínima a l'Hospitalet

L'Escala ha donat guerra al camp del segon classificat del grup V de 3a RFEF, l'Hospitalet. Els d'Aday han fet mèrits per marxar del Barcelonès sense les mans buides, i això que al davant tenien tot un històric del futbol català. Tot i això, l'Hospitalet s'ha endut una victòria per la mínima que l'afiança al segon lloc.

El partit ha començat amb els hospitalencs fent valer la seva condició de locals i apropant-se a la porteria de l'Escala. Els altempordanesos han replicat amb un gol de Xumetra que ha estat anul·lat per un dubtós fora de joc. Ambdós conjunts han continuat intercalant jugades de perill, però el marcador s'ha resistit a moure fins al minut 66. Ha estat Ton Alcover l'encarregat de marcar l'únic gol del partit, aprofitant un error de l'Escala en sortida de pilota. Els d'Aday s'han refet bé a l'estocada rival i han sumat diverses ocasions clares en la darrera mitja hora de joc. La més clara l'ha tingut Xavi Aparicio, que ha enviat la pilota al pal a pocs minuts pel final. L'Hospitalet, però, ha pogut resistir.

Tot i la derrota, l'Escala es manté en sisena posició, la darrera que dona accés al play-off. Els anxovers hauran d'estar pendents de l'Olot-Tona que està disputant-se aquesta tarda: si els osonencs sorprenen el líder i guanyen, superaran en la classificació a l'Escala. Sigui com sigui, resten dotze punts per disputar-se i les opcions dels blaugrana de disputar la promoció d'ascens en el seu debut a 3a RFEF continuen més vives que mai. La pròxima final serà a casa, dissabte vinent a les cinc, contra un Mollerussa que lluita per la permanència.