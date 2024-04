El Peralada es complica el play-off a Ca n'Anglada (1-0)

El Peralada no ha pogut enllaçar el segon triomf consecutiu a domicili. El conjunt d'Àlex Marsal ha perdut 1 a 0 contra el San Cristóbal. La derrota complica les opcions de disputar el play-off dels xampanyers, que ara veuen com la promoció s'allunya fins als quatre punts quan resten quatre jornades.

El duel ha estat marcat per dues accions pròximes al descans. La primera, el gol que ha avançat els locals en el marcador. Ricki ha superat Jona quan només quedaven dos minuts de la primera part. Un cop anímic important per als verd-i-blancs en uns primers quaranta-cinc minuts igualats.

La represa hauria pogut canviar-ho tot. Lázaro ha fet una intervenció providencial per evitar l'empat dels alt-empordanesos sortint dels vestidors. De la possible igualada s'ha passat a la inferioritat del Peralada. Vermella directa a Alan Baró per una falta d'últim home que complicava molt les aspiracions de puntuar dels visitants. El càstig podria haver estat doble perquè la falta executada per Yeray ha estat a punt d'anar a dins. El xut ha acabat anant a la creueta sense mals majors.

Tot i algun petit intent del Peralada, el marcador no s'ha mogut a Ca n'Anglada i el conjunt parroquial s'ha quedat amb els tres punts.