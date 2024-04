«M'agradaria arribar al ciclisme professional i córrer les ‘clàssiques’»

Nascut a Figueres fa 16 anys i residint a Roses tota la vida, Lucas Strahodinsky va brillar en el Campionat d’Espanya de ciclisme en pista celebrat al velòdrom de Galapagar (Madrid) per Setmana Santa. Fa cinc mesos que es va estrenar amb la selecció catalana en categoria cadet i en aquesta competició va obtenir tres medalles d’or en velocitat per equips, en individual i en 500 m. De pares francesos i forjat al Club Ciclista Vilajuïga, Strahodinsky també destaca en el ciclisme de carretera.

Com recorda el recent Campionat d’Espanya de Pista a Madrid?

Va ser un moment molt important, ja que era el meu primer èxit en l’àmbit nacional. Vaig patir molts nervis i al mateix temps molta adrenalina. I, per sort, al final, vaig tenir molta alegria de poder compartir aquest moment amb la meva família, amics, companys d’equip i entrenador.

S’esperava guanyar tres títols?

No. M’esperava pujar al podi, però no aconseguir les tres medalles d’or en totes les proves de velocitat.

Aquests tres títols al Campionat d’Espanya són el seu èxit més gran en el ciclisme?

Sí, però tinc ganes d’obtenir-ne de més grans.

Quins altres èxits més destacats ha guanyat en ciclisme anteriorment?

El 2018 vaig guanyar el Campionat de Catalunya en la modalitat de carretera.

En l’àmbit de clubs competeix pel Team Torrent d’Olot i pel Purito Tadesan Núria. Quan el van fitxar?

El 2022. Aquesta és la meva segona temporada. El Team Torrent i el Purito Tadesan Núria són el mateix equip. Purito Tadesan Núria són els patrocinadors més importants de l’equip.

Quines competicions té properament amb el club i amb la selecció catalana?

Amb el Team Torrent, cada cap de setmana hi ha competicions tant a Catalunya com a la resta d’Espanya. Pel que fa a la selecció catalana, de moment no n’hi ha cap més prevista.

Quan va començar a entrenar en el ciclisme?

Quan tenia set anys. Vaig començar al CC Vilajuïga, a l’escola de BTT, i el meu primer entrenador va ser en Jordi Gironès, el president del club.

Quants anys va estar al CC Vilajuïga i com recorda aquella etapa?

Hi vaig estar set anys. Va ser una etapa en la qual vaig fer molts amics. Vaig aprendre els inicis i la base del ciclisme.

Quina modalitat de ciclisme li va més bé?

M’agrada la carretera, però he de dir que de moment em va millor la pista. La pista és important per poder millorar en la meva modalitat preferida i guanyar en explosivitat i cadència.

"L'Alt Empordà és un bon lloc per entrenar diferents modalitats, tot i que pel que fa a la disciplina de pista m’haig de desplaçar fins a Barcelona"

Quin tipus de ciclista és?

De moment em defineixo com a esprínter. Però estic entrenant fort i m’agradaria ser polivalent.

Ha practicat altres esports. Per què s’ha decantat finalment pel ciclisme?

És el meu esport preferit. A més, el meu pare (Jean-Charles) també el practica i això m’ha ajudat molt. Ha estat molt important per mi, ja que m’ha permès compartir la mateixa passió.

L’Alt Empordà és un lloc ideal per practicar tota mena de ciclisme. Quins són els seus punts favorits per entrenar i a on ha rodat més?

Sí, la l'Alt Empordà és un bon lloc per entrenar diferents modalitats, tot i que pel que fa a la disciplina de pista m’haig de desplaçar fins a Barcelona. M’agrada entrenar per tota la banda nord de l’Alt Empordà, però el meu lloc favorit és Sant Pere de Rodes. Em permet practicar pujada amb sèries i millorar la tècnica de baixada gràcies al seu desnivell. És un lloc molt emblemàtic i conegut pel món ciclista.

Quants dies i hores entrena cada setmana, de mitjana?

De moment unes nou hores setmanals. A mesura que vagi pujant de categoria, les aniré augmentant.

Amb quin ciclista professional es fixa?

Amb Mathieu van der Poel (MVP).

Quin és el seu somni o objectiu en el ciclisme?

M’agradaria arribar a un equip professional i competir en les curses conegudes com a «clàssiques» com són la París-Roubaix o la Milà-Sanremo.

A què li agradaria dedicar-se en un futur?

Al ciclisme professional.