Triple or per al rosinc Lucas Strahodinsky en el Campionat d’Espanya de Pista

El ciclista rosinc Lucas Strahodinsky va ser un dels grans protagonistes del Campionat d’Espanya de Pista en categoria cadet que es va celebrar per Setmana Santa al velòdrom madrileny de Galapagar. El corredor del Team Torrent olotí es va penjar, defensant els colors de la selecció catalana, tres títols estatals: velocitat per equips, velocitat individual i 500m.

A les proves de velocitat i scratch Strahodinsky va marcar el millor temps en els 200m, amb un registre de 0:11’157” que suposava un oficiós rècord d’Espanya de la seva categoria. L'endemà va fer valer el seu gran moment per arribar fins a la final i endur-se el títol de campió d’Espanya de velocitat, superant a la final al madrileny Álvaro de Pablo.

El de Roses també va demostrar el seu domini en les proves de velocitat amb la consecució d’un nou títol de campió d’Espanya en la prova dels 500m, on marcava el millor temps per aconseguir l’or. L'èxit d'Strahodinsky es va completar en les proves per equips, on la selecció catalana cadet va poder demostrar el seu treball col·lectiu tot proclamant-se campió de velocitat, on va estar acompanyat pel campió de la Copa d’Espanya Alan Arilla, Víctor García i David Belmonte. En l'equip de persecució per equips cadet, el conjunt format pel mateix Strahodinsky, Eric Trillo, Roc Escobar i Alan Arilla va signar el 5è millor temps.