Rudeau i Charre guanyen l'Enduro Salines de Maçanet de Cabrenys

Maçanet de Cabrenys va tornar a gaudir, el diumenge passat, amb enduro del màxim nivell internacional amb la 13a edició de l’Enduro Salines, que va acabar amb les victòries d'Alex Rudeau, en categoria masculina, i de Morgane Charre, en la femenina. La prova, de 31 km i organitzada pel Club Esportiu Tramuntana X-Trem i MasdhProduccions, va comptar amb la participació de prop de 200 corredors, molts dels quals lluiten en poques setmanes per la Copa del Món de l’especialitat.

Rudeau va superar Yound Deniaud (Giant) i Alex Medina (Team Bike - Orbea), que l’han acompanyat en el podi, per un marge molt ajustat (16” i 32” respectivament). En fèmines la clara favorita Charre va mantenir una gran batalla amb l’altra candidata a la victòria final Charles Estelle Estelle (Vtt du lié), a la qual va superar per només 14 segons. Cal destacar que totes dues s’estrenaven a la cursa de Maçanet de Cabrenys, competició que afrontaven dins la recta final de la preparació per a la Copa del Món que començarà a Finale Ligure (Itàlia). Entre els joves valors que han participat a la prova destaca la rider gironina Marta Perxachs (Fornells Enduro Team) de només 16 anys que amb un temps 26’21” es va col.locar tercera scratx, aconseguint un resultat espectacular tenint en compte la seva joventut.

Cursa de referència a Europa

Un cop més, l’Enduro Salines s’ha confirmat com una cursa de referència dins el calendari europeu. De fet, és la prova d’aquest nivell més veterana dins del continent. En les 13 edicions hi han participat més de 2.000 corredors de 26 nacionalitats diferents, estrenant-se aquest any Holanda mitjançant Roos Sturm (Forestal). La corredora holandesa va afirmar que "repetiria segur".

Un cop acabada l’edició 2024 els organitzadors ja estan treballant en la de l’any vinent, amb l’objectiu de tornar a entrar al circuit europeu. L’Enduro Salines ja va ser l’any 2019 la prova inaugural del Continental Enduro Series. “Estem molt contents i satisfets d’haver estat preseleccionats, ja que és molt important que comptin amb nosaltres a les Continental Series”, comenta Jep Corominas, organitzador de l’Enduro Salines, que destaca que caldrà esperar fins al mes de setembre per saber si Maçanet torna a acollir una prova de la Copa d’Europa.

Circuit renovat

Preparant el terreny per ser cita europea el 2025, l’Enduro Salines ha fet una gran revolució a nivell del circuit, ampliant-lo amb la muntanya i baixant una mica la dificultat tècnica. S’ha treballat molt amb noves especials, que han agradat molt a tots els corredors. “Valoren molt la nostra experiència en aquest camp”, diu Corominas, que assenyala que s’està treballant per tenir un circuit permanent i convertir Maçanet en un punt de referència per al BTT europeu, sempre “tenint cura de l’entorn i la natura, i cuidant els 7 boscos mediterranis que tenim a Maçanet de Cabrenysi que formen un paratge únic”.