La Penjamarrans de Navata omple amb 200 ciclistes en l'estrena

200 inscrits, els màxims permesos per l’organització, van participar el diumenge passat 14 d'abril a la primera edició de la cursa ciclista Penjamarrans de Navata, que tenia recorreguts per a bicicletes BTT i gravel de 24, 35, 40 i 90 km. A la distància llarga, els vencedors van ser el castelloní Oriol Colomé (3 hores i 41 minuts), seguit per Xavier Amat i Adrià Maset, i la rosinca Eva Martín (5 hores i 28 minuts), única participant d’aquesta ruta.

En 40 km, els podis van estar formats per Lluís Duran, Miquel Bergadà i Ramon Batlle -masculí- i Sònia Bassas, Olga Pulido i Susana Barris -femení. En 24 km, als calaixos hi van pujar: Erik Avila, Jordi Godori i Pol Rosillo -masculí- i Estel Oliver, Anna Guich i Laia Salleras -femení.

Al corriol de 35 km, els tres primers classificats van ser Raúl Pérez, Mateu Navarro i Albert Paret -masculí- i Alba Soles, Blanca Gainza i Tamar Baños -femení. També hi va haver podis, en aquest cas amb només presència masculina, en bicicletes elèctriques: Valentí Ferran, Kirill Lupenkov i Jordi Mato.

Beneficis per a l'Oncolliga

La competició era organitzada per l’Ajuntament de Navata, s’estenia fins a Lladó, Albanyà i el Coll del Bassegoda, i els beneficis, prop de 2.800 euros, es destinaran a la Fundació Oncolliga.