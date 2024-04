Navata estrena la Penjamarrans ciclista d'entre 25 i 90 km

Navata acull, el diumenge 14 d'abril (a partir de les 8 del matí), la primera edició de la cursa ciclista Penjamarrans. L'activitat és organitzada per l'Ajuntament de Navata i constarà de quatre recorreguts per a bicicletes de muntanya, entre les modalitats de BTT i de gravel: 25 km (370 m+), 35 km (550 m+), 40 km (830 m+) i 90 km (2.000 m+). La distància llarga s'estendrà fins a municipis de l'entorn com Lladó, Albanyà i el Coll del Bassegoda.

La cursa és de caràcter benèfic i els beneficis es destinaran a la Fundació Oncolliga Girona. El preu de la inscripció és de 20 euros i es pot fer a www.curses.cat. Penjamarrans és el malnom que antigament rebien els habitants de Navata.