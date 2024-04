Roses City i Sant Pere Pescador tornen a mirar de reüll el líder per la seva desfeta

A Tercera Catalana, el Roses City i el Sant Pere Pescador esgoten els seus darrers cartutxos per intentar caçar el lideratge. El Sauleda de Palafrugell, líder indiscutbile, va patir una desfeta contra La Punxa (1-5) en el derbi del municipi mentre que els rosincs es van desfer del Base (2-1) en el duel de la vila i els santperencs van golejar el cuer Viladamat (6-1).

Amb aquests resultats, i quan resten cinc jornades per acabar el campionat, el Roses City és tercer a set punts del líder mentre que el Sant Pere Pescador és quart, a nou punts per sota del primer però amb un partit pendent. És en aquest espai on els de Jordi Vilà Trona s'aferren a les últimes opcions per intentar ser campions, però no ho tindran fàcil: aquest dijous (21 h) visiten el Monells, que és el segon i que també vol lluitar per la primera plaça.

El Viladamat i l'Empuriabrava-Castelló B, sentenciats

El Roses City va batre el Base Roses amb gols de Xavi Fages i de Gianfranco Galli, mentre que el Sant Pere va golejar el sentenciat Viladamat amb un hat-trick inclòs del pitxitxi Alpha Diallo, que ja duu 20 gols.

A la zona baixa, els viladamatencs tenen la salvació a 14 punts quan en queden 15 en joc i encadenaran el segon descens consecutiu. L'Empuriabrava-Castelló B -amb la permanència a deu- té molts números per acompanyar-lo, mentre que l'Alt Empordà de Peralada segueix lluitant per sortir del descens. El conjunt de Manel Cabezos va perdre a Monells (4-2) i té la salvació a quatre punts. En canvi, Bàscara, Portbou, Llançà i Roses B tenen la permanència encarrilada.