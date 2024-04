La Unió torna a perdre i haurà de lluitar per mantenir la plaça de play-off

A la Unió li han tornat els fantasmes en el pitjor moment possible. Els figuerencs han tornat a encadenar dues derrotes consecutives per primer cop des de setembre, després de caure aquest diumenge al matí al camp del Valls (2-1). Els de Roger Vidal han tornat a patir una remuntada a la segona meitat i, amb aquesta mala ratxa, s'allunyen definitivament de les seves opcions d'ascens directe. En les sis jornades restants, la Unió haurà de lluitar per mantenir-se a les places de play-off, on cada setmana té un marge menor.

I això que al Figueres tot se li ha posat de cara força aviat, quan Moha ha obert el marcador al minut 34. En una de les poques ocasions del Valls a la primera meitat, i a punt d'arribar a la mitja part, els tarragonins han aconseguit empatar gràcies a un gol de Gerard Batista (44'). Un cop psicològic pels visitants i una càrrega d'energia pel Valls, que ha sortit endollat a la segona part i ha capgirat el marcador ben aviat gràcies a Pol Fernández (48'). El segon gol local ha deixat molt tocada a la Unió, que no s'ha tornat a recuperar.

La derrota representa un cop dur en les aspiracions figuerenques. Semblava que la Unió podria lluitar per atacar la segona posició i obtenir l'ascens directe però, ben al contrari, haurà d'aguantar la seva plaça de play-off durant el mes i mig restant de competició. El Figueres ha caigut ja fins a la cinquena plaça, tan sols un punt per sobre del mateix Valls, que marca la promoció d'ascens. El següent perseguidor és l'Horta, només dos punts per sota. La Unió tindrà l'oportunitat de recuperar-se el diumenge vinent (17h) a casa, contra la UE Guineueta.