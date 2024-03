L’Olot s’aferra a la tramuntana volcànica per la proesa de la Copa Catalunya contra l'Andorra

L’Olot, equip de Tercera RFEF, la cinquena categoria estatal, disputa la final de la Copa Catalunya Absoluta aquest dimecres 20 de març (19 h/Esport3) davant l’Andorra, de Segona Divisió A. El duel es jugarà a partit únic al camp dels garrotxins i tindrà tres jugadors de l’Alt Empordà a les files dels locals: el migcampista figuerenc Pedro del Campo, el davanter armenterenc Moha Chabboura i el defensa peraladenc David Bigas. Tots tres són titulars sota les ordres de Pedro Dólera i confien a mantenir el protagonisme en un duel històric per a l’Olot.

"Serà un partit igualat i per il·lusió no ens guanyaran. El títol seria la cirereta i ens donaria confiança" Pedro Del Campo — Jugador de l'Olot

Del Campo considera que, tot i estar separats per tres categories, «serà un partit igualat, tenim el 50% d’opcions. El factor camp ens ajudarà i per motivació, il·lusió i energia no ens guanyaran». L’Andorra d’Eder Sarabia es podria presentar a Olot amb els menys habituals, perquè està centrat a salvar-se i només 48 hores abans haurà jugat contra l’Amorebieta. El migcampista de Figueresaposta perquè el partit sigui «una festa per al club i l’afició. És històric i guanyar-lo seria la cirereta».

L’Olot és el líder de la lliga i Del Campo creu que si guanyen la Copa Catalunya els donarà «molta confiança i seguretat» per afrontar la recta final. «I, si perdem, l’equip és prou madur per saber que són dues competicions diferents». Els garrotxins comanden la Tercera RFEF per davant de l’Hospitalet que entrena el terradenc Joan Sánchez: «Està sent una temporada excel·lent, ja l’hauríem firmat tots al principi». L’exjugador del Figueres va decidir, l’estiu passat, deixar el Gimnàstic de Tarragona per tornar a l’Olot, on és el primer capità: «Buscava un projecte amb ambició, amb sentiment, que conegués i que tingués més a prop».

Sergi Romero i Pedro del Campo, en el Peralada-Olot d'aquest any / LLUIS RIBERA

Sobre el retorn a Figueres

Al Nàstic, hi va jugar dues temporades i va estar a punt d’ascendir a Segona Divisió A amb Raül Agné a la banqueta: «Hi vaig viure una experiència increïble, va ser un somni, ja que vaig dedicar-me únicament a jugar a futbol i vaig deixar la feina. Vaig veure la realitat del món professional. La llàstima és que no vam aconseguir l’ascens, crec que ens ho mereixíem». De jugar a Primera RFEF, l’altempordanès recorda trepitjar camps com «el del Castelló i del Múrcia. Però em quedo amb el Nou Estadi, sens dubte, per l’ambient que s’hi vivia i pel respecte de l’afició. Recordo que hi va haver 13.000 espectadors contra el Sevilla Atlético i que se’m posava la pell de gallina cada cop que escoltava el càntic ‘Fins al final, força Gimnàstic’».

"Estic centrat en l’Olot, però molt han de canviar les coses perquè la meva carrera no acabi al Figueres" Pedro Del Campo — Jugador de l'Olot

Del Campo té 32 anys, va jugar al primer equip del Figueres set temporades (2010/17) i és el jugador que hi ha disputat més partits des de la refundació, més de 200. Sobre si es planteja retirar-s’hi, ho té clar: «Ara, estic centrat i molt content a l’Olot, però molt haurien de canviar les coses perquè la meva carrera no acabés a Figueres. Tinc força clar que haig de tornar a notar Vilatenim i posar-me de nou la samarreta de la Unió. Però vaig any a any i s’han de donar les circumstàncies per totes les parts».

Qui també té passat al Figueres i a l’estiu va iniciar una segona etapa a l’Olot és Moha Chabboura, davanter que duu quatre gols. L’armenterenc té passat a un grapat d’equips com el Saguntino, Prat, Melilla, Formentera i Cerdanyola, entre altres. El lateral David Bigas, en canvi, està més consolidat i hi acumula sis temporades en dues etapes diferents.