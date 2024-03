Nou mesos de sanció per un jugador de Quarta Catalana per agredir l’àrbitre

L. A., jugador del CE Maià de Montcal, del grup 3 de Quarta Catalana, ha estat sancionat amb 9 mesos sense jugar per, suposadament, agredir l’àrbitre Lladó Ulles en el partit del gener passat contra el CF Les Preses B.

Segons va informar Diari de Girona dies després de l’incident, el jugador hauria deixat estabornit el col·legiat, que va haver de suspendre el partit al minut 32 de la primera meitat. L’àrbitre, de 16 anys, va haver de ser atès per serveis mèdics ja que hauria rebut dos cops al cap. Un d’aquests li hauria suposat una desviació del septe nasal, va afegir el mitjà.

En el seu moment, el president del Maià, Blai Moliner, havia explicat en declaracions a NacióGarrotxa que "no hi va haver ni un cop de cap, ni dos, ni un cop de puny. Va haver-hi un front amb front amb l'àrbitre. Després de tancar l'acte, ell mateix va reconèixer que va perdre el control de la situació i no sabia què fer”. Al mateix temps, Moliner havia comunicat a les xarxes socials que “com sempre hem fet, romandrem al costat de la no violència, sigui a dins o fora del terreny de joc, així com qualsevol actitud antiesportiva. Defenso el nostre club perquè l’acció més que desafortunada i puntual d’un jugador concret no pot definir-nos per tacar la feina feta per la meravellosa gent que m’acompanya”.