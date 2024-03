Roses i Agullana, amb dues curses a peu, i la Jonquera, amb una prova ciclista, acolliran els esdeveniments esportius més destacats d'aquest diumenge 10 de març a l'Alt Empordà.

Distàncies de fins a 44 km per muntanya

El Trail Cap de Creus oferirà, al Parc Natural del Cap de Creu i amb Roses com a epicentre, tres recorreguts desafiants per gaudir d'una de les millors experiències del trail running. L'esdeveniment s'iniciarà a partir de les 8 del matí a la zona de Mas Oliva i reunirà un gruix dels atletes més importants del panorama internacional. En total, hi participaran 900 corredors. Els tres recorreguts són: la Maraton, de 43,7 km (2.200 metres de desnivell positiu); la Trail, 22 km (1.000 metres de desnivell positiu) i l'Express, d'11,5 km (600 metres de desnivell positiu).

El dia abans, dissabte, l'esdeveniment organitzat per Klassmark organitzarà la Kids, una activitat lúdica i no competitiva que abraça les diferents categories de formació.

Entre 5 i 10 km de solidaritat, a Agullana

La quarta edició de la Cursa de la Dona d’Agullana tindrà lloc a les 10 h, amb inici a la Plaça Major i amb circuits d’entre 5 i 10 km que es poden fer corrent o caminant. A l’activitat solidària hi poden participar dones i homes i els beneficis es destinaran a la Fundació Oncolliga. El preu de la inscripció és de 10 euros i es poden fer al web www.curses.cat.

Prova de la Lliga Catalana de BTT

La Jonquera acull, a les 10.15 h, la cinquena edició de l’Open BTT Girona-La Jonquera de ciclisme de muntanya, que enguany s’incorpora a la nova Lliga Catalana de BTT. La prova és organitzada per l‘Ajuntament de la Jonquera i el Club Esportiu Tramuntana X-Trem en un circuit de 9 quilòmetres (5 voltes i 45 km en total) a la zona del Parc Natural de l’Albera, entre menhirs i dòlmens. La competició escalfarà motors a partir de les 9 del matí amb una cursa infantil