La Jonquera acollirà l’estrena de la nova Lliga Catalana de BTT amb la disputa, el diumenge 10 de març, de la cinquena edició de l’Open BTT Girona-La Jonquera. La prova, organitzada pel Club Esportiu Tramuntana X-Trem i l’ajuntament del municipi fronterer, ha estat presentada aquest dimecres als porxos del Centre Cultural de Can Laporta, en un acte en el qual s’ha donat a conèixer tant el cartell com el vídeo promocional de la cursa. L’activitat s’iniciarà amb la Kids Cup-La Jonquera de BTT, la prova adreçada als més joves.

“Em fa especial il·lusió presentar-vos un projecte esportiu i sostenible que va més enllà d’un cap de setmana ple d’activitats”, ha explicat l’alcaldessa de La Jonquera, Míriam Lanero, que ha afegit que “cada edició ens proposem un repte i millorar. Fa dos anys vam voler implantar un circuit permanent integrat a la falda de l’Albera, i ja ho hem aconseguit. Disposem d’un circuit permanent de set quilòmetres treballat de forma respectuosa amb els elements del llegat cultural”.

Lanero, que ha viscut les quatre edicions anteriors de l’Open BTT Girona-La Jonquera com a regidora, ha destacat que “el repte d’aquest any és treballar per una futura escola de BTT que doni cabuda als joves ciclistes, integrant els valors que caracteritzen aquest esport que gaudeix d’una salut envejable”. L’alcaldessa de la Jonquera ha assenyalat que el municipi “aposta clarament per un turisme sostenible, familiar i respectuós amb el medi i disposem de tots els serveis necessaris per fer que l’estada sigui una experiència única. Ho demostren la creació i manteniment de rutes permanents, el suport del comerç local i de les grans superfícies de la zona”.

El president del club esportiu Tramuntana X-Trem, Jep Coromines, ha destacat que “des del primer dia la seu de la Jonquera ha estat pionera en diversos àmbits. Som els responsables de fer un recorregut dur, tècnic i integrat a l’Albera, un espai privilegiat pel BTT, senderisme i escalada”. Sobre la cursa del 10 de març, Coromines ha comentat que s’espera la participació de 350 corredors de Catalunya i la Catalunya Nord, i ha assenyalat que el cabanenc Gerard Blanch, guanyador de 3 de les 4 edicions disputades, ha ajudat activament en els canvis introduïts en el nou recorregut. “Sempre ha presentat batalla als corredors internacionals”, ha dit Coromines, que ha afegit que en categoria femenina “no hi ha una clara favorita”. Aquesta serà la 27a edició de l’Open BTT Girona, la copa provincial amb més trajectòria de quantitat i qualitat de l’Estat espanyol.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de La Jonquera, Jordi Picornell, ha comentat que “fa cinc anys vaig adquirir el compromís de recuperar la BTT a la Jonquera”, i ha destacat que “aquest 2024 fem un pas més enllà i passem d’Open BTT de Girona a la Lliga Catalana. Formar part de 18 curses arreu del territori català ens omple d’orgull. Volem agrair el suport de la brigada municipal, la policia local, l’ADF i Protecció Civil”.

L’Open BTT Girona-La Jonquera es disputa en un circuit permanent abalisat de set quilòmetres, al qual els participants hauran de donar cinc voltes per completar els 35 km del recorregut. Tant la sortida com l’arribada estan situades al nucli urbà, a l’aparcament del CAP, i la major part de la cursa transcorre per la falda del Parc Natural de l’Albera en un itinerari que resseguirà els dòlmens que hi ha prop de l’Ermita de Santa Llúcia, entre altres atractius paisatgístics. Els corredors de les categories Èlit i Master iniciaran la competició a dos quarts de dotze del migdia. Pel que fa referència a la Kids Cup, la prova començarà a les 9 del matí i els participants hauran de completar 11 quilòmetres en un circuit de 3 km.

Les curses de la Lliga Catalana a les comarques gironines

La Lliga Catalana de BTT i la Kids Cup 2024 tindran cinc proves a les comarques gironines. L’estrena tindrà lloc el 10 de març a la Jonquera, i posteriorment la competició es traslladarà a Castell d’Aro (27 i 28 d’abril), Quart (1 de maig), Vilajuïga (11 de maig) i Sant Hilari Sacalm (8 de juny).