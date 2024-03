Tots els candidats a l’ascens a Tercera Catalana van guanyar els seus partits el cap de setmana passant, tant en el grup 1 com en el 2 de Quarta. A l’1, el líder Esplais manté els set punts de marge respecte el Borrassà. Els d’Abdoulie Jallow Cherno no van tenir problemes per superar el cuer Selvatans (1-5), amb dos doblets inclosos de Youssouph i de Yago, i si segueixen aquesta dinàmica el 25 de març farà un any sencer que no perden cap partit de lliga. El conjunt de Pau Quirante, segon classificat, es va refer de la desfeta anterior contra el líder (5-1) amb un triomf contundent davant el Garriguella (4-1) amb gols de Frank, Martí i del tàndem Lluís Ortiz-Joan Hernández.

El Base Roses B manté el tercer lloc amb el triomf a Llers (0-4) i el Roses City B és quart provisional amb la golejada a l’Espolla (7-1) amb el pitxitxi Vicenç Lloret anotant un doblet. El Lladó conserva la cinquena i última plaça de promoció gràcies al triomf ajustat davant el Recreativo de Marca (2-1) mitjançant l’efectivitat de Joan Soler i Sabarí, de penal. El filial del Marca de l’Ham es manté a l’expectativa, a un punt del play-off, després de remuntar contra el Vilafant (3-1) amb un doblet exprés d’Abraham Huguet a la represa. L'Esplais guanya la batalla al Borrassà pel títol de Quarta El Verges, entremig Al grup 2, l’Escala B continua com a colíder amb el Verges després de vèncer l’Armentera (0-3) amb gols de Lavado, Puig i Robert. Els baixempordanesos tampoc van fallar a la Pera (1-2). A un punt per sota, el Camallera conserva el tercer lloc amb el triomf davant el Mas Mascort de Palafrugell (2-0) amb un doblet del pitxitxi Haimadou. El Vilamalla ha revifat de cop i és quart, a només tres punts dels colíders, després de retrobar-se davant el Ventalló (6-2) amb Adri Alarcón com a protagonista amb un trio de gols.