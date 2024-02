L'Esplais va demostrar qui mana al grup 1 de Quarta Catalana i en el duel contra el seu immediat perseguidor, el Borrassà, es va deixar de concessions el diumenge. El conjunt que entrena Abdoulie Jallow Cherno va golejar els blaugranes per un contundent 5-1 i encarrilen el títol de campió i l'ascens directe a Tercera Catalana. Tot i que encara queden 11 jornades, la distància ja és de set punts entre ambdós conjunts -vuit, comptant el goal average.

Només els castellonins poden perdre el títol ja que actualment duen una dinàmica impecable: imbatuts en el què va de temporada i a finals de març farà un any sencer que no perden cap partit de lliga. L'Esplais va ser sotscampió la temporada passada, quedant-se a les portes de l'ascens, i aquest any no vol que se li escapi.

El Borrassà de Pau Quirante, que havia preparat el duel a consciència, volia conquerir Castelló d'Empúries per lluitar pel trofeu. A l'hora de la veritat, es va veure sobrepassat per l'efectivitat d'Aliu Diallo, autor d'un pòquer de gols. El castelloní havia avançat l'Esplais al minut 24, poc després el golejador borrassanenc Lluís Ortiz establia la igualada (28'), però abans del descans Omar (37') i el mateix Aliu (43') van encarrilar el triomf local. A la represa, el protagonista del partit va rubricar la golejada amb un doblet de gols més (57' i 79').

Els rivals de play-off guanyen

Ara, els borrassanencs es mantenen en zona de play-off d'ascens, juntament amb el Base Roses B, el Roses City B i el Lladó. Tots tres conjunts van aconseguir la victòria per afiançar-se a la promoció: el filial de la Vinyassa al camp del Cabanes (1-6) amb trio d'Ibra Chaabouchi, el segon equip dels citizens contra un Garriguella (2-3) a qui despengen i els lladonencs a Vilafant (0-2).

L'Escala B es deixa atrapar en el lideratge

Al grup 2 de Quarta Catalana per primer cop no hi ha un equip altempordanès en el lideratge. Les baixades de tensió de l'Escala B i el Vilamalla les ha aprofitat el Verges per situar-se en primer lloc, igualat de punts però amb el filial escalenc. El nou equip de Salam El Harche va empatar al camp del Sant Antoni de Calonge (2-2) amb un doblet de gols de Robert Fernández.

A només un punt per sota de Verges i l'Escala B hi ha, sorprenentment, el Camallera, que a Ventalló (2-3) va demostrar que també sap guanyar sense els gols del pitxitxi Haimadou Konteh. El nou Vilamalla de Rubén Caballero es va refer dels últims desencisos amb una victòria al camp del Global Palamós (2-4) i té el lideratge a només tres punts.

D'altra banda, el Siurana va perdre l'últim tren per intentar caçar les places de play-off d'ascens ja que va caure contra un rival directe, el Medes l'Estartit (5-3).

El