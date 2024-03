Aquesta setmana es posa en marxa la primera edició de la Lliga de Futbol-7 Legends per a jugadors de més de 35 anys. És organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà i en l’estrena compta amb la participació d’una vuitantena de jugadors de sis clubs federats de la comarca: La Jonquera, Sant Llorenç de la Muga, Marca de l’Ham, Esplais, Roses i Empuriabrava-Castelló. Els partits es juguen cada quinze dies, de dilluns a dijous, i la lliga finalitzarà al maig.

La Legends permetrà tornar a veure de curt jugadors que al seu dia van destacar en el futbol territorial. La Jonquera, per exemple, comptarà amb peces com Josep Serra, Robert Prat, Romà Bruses, Txiki Cabezos, Manel García i Lluís Serra, davanter que juga als veterans del Figueres. Brusés encara està en actiu, al Selvatans, de Quarta Catalana, amb 46 anys. El Sant Llorenç de la Muga alinearà homes com Pere Guillaumes, Sergio Romero Gallo i l’actual president de l’entitat, Ivan Arché.

L’Esplais comptarà amb un bloc que durant anys va lluitar per l’ascens a Primera Regional: Joaquim Pallissera Palli, Francesc Moñino, Jofre Güell, Àlex Casadevall, David Robledillo i Pau Piris.

D’entre els jugadors més destacats del Roses, hi ha els germans Edu i Jaume Sastre, Juanjo Muñoz, Juandi Herrera i Txirri Plujà. El president, Sergi López, també es calçarà les botes.

El Marca de l’Ham debutarà amb peces com Joan Santos, Kike González, Carlos Reyes i Sergio Macarro. I, el bloc de l’Empuriabrava-Castelló, tindrà jugadors de l’Empuriabrava de veterans, com Hicham Al Hamidi, Etko Catovic, Adil El Amrani, Joel Segundo Ramírez, Luis Miguel Gaucho i Diego Antonio Reyes.

Empat per començar

La Jonquera i Roses han disputat el primer partit de la història, aquest dilluns, amb el resultat de 4-4. Aquest dimecres (20.30 h) es juga el Marca de l'Ham-Esplais i el dijous (20.45 h) el Sant Llorenç-Empuriabrava. Podeu veure el calendari sencer clicant aquí.