Empuriabrava lluitarà per acollir el Mundial de vol indoor el 2027

La costa de l’Alt Empordà ha estat l’escenari, els darrers anys, de proves dels Campionats del Món de windsurf, vela, catamarans, esquí nàutic i pesca submarina, entre altres, i en un futur la comarca medita acollir per primer cop el de paracaigudisme indoor. Castelló d’Empúries i Empuriabrava té la intenció de presentar la candidatura per organitzar el Mundial de vol indoor, al túnel de vent Windoor d’Empuriabrava.

Després de l’èxit de la setena edició dels The WindGames i del Campionat d’Espanya, que van acollir el cap de setmana passat, el següent repte és aconseguir tota una prova mundial. Vincent Van Laethem, director de l’esdeveniment i del complex castelloní, explica que «és una ambició que tenim en els pròxims anys. Dependrà del pressupost que puguem aconseguir, però és una inversió que paga la pena. Són dues setmanes on hi hauria més disciplines i més gent que la que ja tenim als The WindGames».

El proper Mundial se celebra al mes d’abril, a la Xina. Van Laethem afegeix que en els pròxims mesos hi haurà reunions amb les institucions per a fer la sol·licitud a la Federació Aeronàutica Internacional per ser seu el 2027.

Acollir un Campionat del Món seria, pel que fa al nivell dels voladors, similar al que ja hi ha als The WindGames d’Empuriabrava. «Aquí, hi competeixen els mateixos voladors que ho fan als Mundials. Ara, han vingut per comprovar, també, les seves rutines i veure a quin nivell estan pel Mundial d’aquí a dos mesos». «Estem molt satisfets pels resultats obtinguts i per l’acolliment del públic fidel de Windoor».

Windoor Empuriabrava va reobrir les portes després de la Covid fa just un any. No té xifrat l’impacte econòmic que suposen els The WindGames al municipi i a la comarca, però es calcula que durant quatre dies acull un miler de persones entre competidors i acompanyants. La intenció és presentar l’estudi quan hagi passat un temps.

En aquesta competició hi han pres part 180 voladors procedents d’una vintena de països, entre els quals els Estats Units, el Japó, la Xina, el Brasil, Rússia, Singapur, Luxemburg, el Regne Unit i França. El públic francès ja és habitual, en un alt percentatge, durant l’any al túnel d’Empuriabrava.

«Una molt bona notícia»

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries també veuria amb bons ulls ser seu del Campionat del Món. Anna Massot, l’alcaldessa, considera que «és una iniciativa molt interessant i ja hem parlat amb els organitzadors que comptin amb nosaltres quan presentin la candidatura».

Massot explica que un esdeveniment d’aquestes característiques, així com els The WindGames, «fomenta l’economia al municipi i, en aquestes dates, permet desestacionalitzar el turisme. Acollir el Mundial seria una molt bona notícia; posaria Castelló d’Empúries i Empuriabrava al mapa del món en vol indoor».

Segon intent

No és el primer cop que Windoor Empuriabrava medita ser seu d’un Campionat del Món, que els darrers anys s’ha celebrat a Bahrain, Canadà, Polònia i la República Txeca, entre altres. El 2018, ja havia manifestat la intenció d’organitzar-lo de cara al 2020, però finalment no va ser possible.

El precedent del 1989

Empuriabrava ja havia acollit una prova de nivell mundial, en aquest cas de paracaigudisme a l’aire lliure, el 1989. Va ser el Campionat del Món de Treball relatiu que va portar fins a l’aeròdrom empordanès equips i competidors dels cinc continents, entre ells els dels Estats Units i l’antiga Unió Soviètica, un fet que mostra la rellevància que va tenir aquell esdeveniment, amb un marcat accent internacional i de germanor entre els assistents.

Va ser poc abans de la caiguda del mur de Berlín. L’Sky Dive d’Empuriabrava, veí del túnel de vent, també ha acollit, entre altres, dues Copes del Món (1994 i 2002) i el quart Campionat del Món d’Estil Lliure i Skysurfing (1993).

David Garcia: «A Europa han obert molts túnels i acollir el Mundial seria increïble»

El rosinc David Garcia és un dels tres atletes de l’Alt Empordà que competeixen en vol indoor. Els altres dos són el figuerenc Dani Gallego i el castelloní Lewis Hard. Garcia té 43 anys i fa una dècada que va descobrir el vol indoor al túnel de vent castelloní. Ve del món del surf i del kitesurf, és instructor en el Windoor d’Empuriabrava i també hi competeix quan hi ha els The WindGames.

Què suposaria acollir un Mundial al Windoor d’Empuriabrava?

Seria increïble per a tota la comarca, potenciaria els comerços. Actualment, ja tenim turisme a l’hivern. Amb el Mundial, però, en dues setmanes d’aquesta època vindria un volum més alt.

Quina és l’activitat actual en el túnel i de quina nacionalitat són els voladors?

Durant els WindGames n’hem tingut de tot el món. Durant l’any, tenim molt públic francès, podria rondar el 60%. Molts són firstimers i venen de Perpinyà. Nosaltres tenim més proflyers enfocats en l’àmbit professional que venen a entrenar per competir i saltar, mentre que al túnel de Barcelona hi sol haver més firstimers. És un esport que cada cop té més adeptes; a Europa han obert molts túnels, a Espanya n’hi ha uns cinc.

Quan va començar a volar?

Quan tenia 31 anys. Feia surf i kitesurf i era instructor a Sant Pere Pescador. I vaig començar a treballar a les onades artificials, aquí, al Wave. Després, vaig fer el curs d’instructor.

Què el va enganxar?

El vol és quelcom que no pots practicar a cap lloc que no sigui al cel o al túnel. És increïble com funciona el cos en aquest espai. No té res a veure amb esports que fas amb les cames. És un esport que articularment és agraït, no hi ha impacte. Per mi, estar a dins el túnel em dona llibertat, concentració... Volar-hi és increïble i insuperable.

S’ha llançat en paracaigudes?

Abans d’entrar al túnel, no. Després, sí, que m’hi he llançat. M’agrada més el túnel, perquè tens molt temps per volar, practicar i és molt tècnic, mentre que en paracaigudisme el cel s’acaba.

Quan va començar a competir?

Al cap de dos o tres anys de ser instructor. Sempre que he competit ho he fet als The WindGames. Durant la competició entreno entre tres i cinc hores a la setmana; i en la resta de l’any entre dues i tres hores al mes per fer manteniment.

En què consisteix la seva disciplina, 2Way Dynamic?

Competeixo amb parella, el meu company és Mauro Jasmin, del Brasil. Per un costat, et donen una rutina i l’has de completar com més ràpidament millor i, per l’altre, en el free has de seguir una música i una coreografia. Totes dues solen durar un minut.

Als The WindGames també hi han competit nens, a partir de vuit anys. És un esport que aquí s’ha de donar a conèixer?

Sí, a França hi ha molta afició, amb adults i també molta entre els nens. Al Windoor en tenim uns quants que ja tenen un cert nivell i que amb només un any de pràctica ja competeixen. Soc instructor i de la meva feina em quedo amb entrenar els nens; aprenen molt ràpidament.