El túnel de vent d’Empuriabrava va acollir, el divendres i el dissabte passat, l’elit mundial del paracaigudisme indoor en la setena edició dels The WindGames. Més de 180 voladors i 79 equips van competir en 6 categories. L’esdeveniment es tornava a celebrar cinc anys després i va ser organitzat per Windoor Empuriabrava amb el suport de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

La competició internacional de vol indoor acaba amb «un balanç espectacular», segons els impulsors. A la massiva participació, se suma l’alt nivell dels esportistes, que han batut el rècord de punts d’un equip espanyol dins del Campionat d’Espanya en la categoria 4way FS confirmant al túnel de vent de Windoor Empuriabrava com a referent mundial.

L’equip Papea1 amb els voladors Óscar Marshal, JC González, Cristian Moltó i Antonio Gómez va aconseguir una marca de 265 punts superant en 10 punts el seu propi rècord establert l’any passat en el Campionat d’Espanya celebrat en el Windoor de Barcelona. El seu equip representarà Espanya en el Mundial que se celebrarà a Macau (Xina) a l’abril.

Els locals Gallego i Hard, segons

Entre els altres resultats més destacats hi ha la victòria en la modalitat 2Way Dyamic dels Fanatics, formats per Landon Karaberis, de només 15 anys, i James Rogers, en una final renyida amb l’equip Dodos format pel figuerenc Dani Gallego i pel castelloní Lewis Hard. La resta de guanyadors van ser: Mamma Mia en FS Spanish Promotion; Papea1 en FSSpanish Championship; Sofiya Korkhina en Freestyle Júnior; James Rogers en Freestyle i Solo Speed; Kings of the Sky en 4Way Dynamic VFS Windoor Bcn en VFS i Aethers en 4Way FS.

L’altre representant altempordanès als The WindGames, el rosinc David Garcia, va assolir l’onzena posició en 2Way Dynamic al costat del brasiler Mauro Jasmin.

Durant els dies de competició, en l’àmbit institucional hi han assistit Anna Massot i Rafael Girón, alcaldessa i regidor d’Esports de Castelló d’Empúries; els consellers comarcals Núria Escarpanter, Àlex Hernández i Pere Casellas; José Javier Álvarez Castillejo, president de la Federació Aèria Espanyola, i Paloma Granero, secretària tècnica de paracaigudisme de la FAE.