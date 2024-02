L'entrenador i exjugador Raül Agné ha estat presentat, aquest dimarts, com a nou director de futbol i àrea de metodologia de la Unió Esportiva Figueres. L'acte ha tingut lloc a l'Estadi Municipal de Vilatenim. Agné ha estat acompanyat pel president de l'entitat, Dani Sala, i el vicepresident de l'àrea esportiva, Nitus Santos. També hi han estat presents diversos directius i tècnics del club. Agné ja estava vinculat al Figueres actualment, com a entrenador del S12 A (aleví) i formant part de la tripleta tècnica del juvenil A, de Lliga Nacional, al costat d'Ivan Vargas i Jordi Bolasell.

Raül Agné començarà a treballar des d'ara mateix per a planificar la feina per a la temporada vinent. Ha signat un contracte de tres anys amb el club que el va veure triomfar com a jugador anys enrere. En el moment d'argumentar la seva decisió d'acceptar el càrrec, el tècnic de Mequinensa ha recordat aquest fet i el seu arrelament familiar a l'Alt Empordà: "La vida em va portar aquí fa molts anys i aquí m'he quedat", ha dit.

També ha reconegut que "després de vint anys fent d'entrenador professional, ja no soc feliç amb aquesta feina" i per això aposta per un nou "repte il·lusionant" en el qual l'aspecte formatiu del futbol base unionista tindrà un paper destacat. "La formació sempre m'ha agradat", ha explicat abans d'assegurar que la situació actual del Figueres, amb una nova junta il·lusionada i compromesa al capdavant "és la ideal" per a tirar endavant el projecte de rellançar la Unió "com el club de referència a la comarca". El club blanc-i-blau té actualment 30 equips i 360 jugadors.

Per la seva part, el president Dani Sala ha agraït que Raül Agné "hagi confiat en el nostre club, la seva incorporació ens ajuda a consolidar el projecte que vam iniciar l'agost de l'any passat i amb ella ja comencem a planificar la pròxima temporada". Raül Agné vol treballar al costat de tots els tècnics de la Unió, una entitat fundada el 1919 i que aquesta temporada té uns 360 jugadors i jugadores repartits en una trentena d'equips de diferents categories.

Exjugador del club i tècnic del planter

Va iniciar-se en el món del futbol jugant amb l'equip del seu poble, a la Franja de Ponent. Aviat va destacar com a central i el va fitxar el Saragossa per a jugar amb l'Aragón, el seu equip filial. Després d'un primer pas pel Girona, va recaure a la Unió Esportiva Figueres, on jugà entre 1995 i 1998, convertint-se en un referent del conjunt blanc-i-blau a Segona B. Posteriorment, es va vestir la samarreta del Binèfar, Palamós i, novament, el Girona.

Home amb caràcter i bon coneixedor de la feina des de les banquetes, es va estrenar com a entrenador amb el Peralada. Va prosseguir la seva activitat com a tècnic en els primers equips de Palamós, Girona -amb el qual guanyaria el campionat de Segona B i faria el salt a Segona A-, el Recreativo, novament el Girona, Cadis, Tenerife i Saragossa, abans d'iniciar una aventura en el futbol emergent de la Xina. La pandèmia va estroncar el projecte. De retorn al futbol espanyol va entrenar el Córdoba i el Cadis, sempre en categories professionals. El seu darrer equip va ser el Gimnàstic de Tarragona, el gener de 2023, el qual va estar a punt d'ascendir a la Segona Divisió A.