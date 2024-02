El figuerenc Carles Mir col·lecciona samarretes del Barça des que era un adolescent. Les comprava en mercats o per Internet i, sinó, la seva mare, Carmen Dillet, apassionada per la costura, li elaborava. El 2022, va publicar un llibre on quedaven plasmades una setantena d'elàstiques amb els colors blaugranes que té a la seva col·lecció. A Colors Blau Grana, Colors Llegendaris hi havia les samarretes de la primera equipació que té en propietat. Ara, té la intenció de treure a la llum una segona publicació, però amb les suplents, que en té una vuitantena.

Per a fer realitat el projecte Colors Culers, Tots els colors són blaugrana necessita, a través d'una campanya de micromecenatge, 6.000 euros, la quantitat que li demana l'editorial, Libros.com. És el mateix procés que va seguir perquè li publiquessin el primer llibre i els va superar amb escreix, amb prop de 8.000. En va acabar venent uns 600 d'una tirada de 700.

Ara, té un mes per aconseguir-los, és el límit de temps que marca l'editorial madrilenya per a imprimir el projecte. Duu recaptats 4.095 euros -68% del total- i li queden prop de 2.000 per a complir-ho. El 5 de març és la data límit. «Crec que hi arribaré, però si en quedés poc, l'editorial estudia prorrogar-ho uns dies més». Al projecte s'hi poden involucrar empreses (140 €) i particulars (22 €) i les donacions es poden fer clicant aquí.

Les pàgines del futurible llibre les té impreses en un document, amb imatges captades per la fotògrafa figuerenca Conxi Molons. «La publicació de les segones equipacions és més completa. Fins als anys setanta el Barça havia tingut una desena de segones samarretes. Hi havia hagut molt blanc. La primera és del 1916 i té els colors de la senyera». En aquest segon volum també hi inclouria samarretes suplents de porters: "Són les grans oblidades. Tinc les Zamora, Platko, Ramallets, Sadurní, Zubi, Valdés i Ter Stegen".

Llibre similar publicat pel Barça

El projecte del primer llibre el va començar a parlar amb l'exdirectiu Pau Vilanova, però amb l'entrada de la junta de Joan Laporta i de la Covid es va aparcar. Després, ho va engegar pel seu compte. Sobre si el Barça en sap res, Mir diu que «no crec que es posin en contacte amb mi. Fa un any van arribar a un acord amb Barça Books, del Grupo Planeta i Grupo 62. I, el novembre passat, casualment van publicar un llibre de samarretes». Podria considerar-lo un plagi? «No, el vam començar a preparar al mateix temps, però inicialment la seva idea era diferent. Si ajuntessin els dos projectes, segurament que hi hauria totes les samarretes de la història del Barça».

"Ara, hi ha molta gent del Barça que es puja al carro del Girona, però la popularitat del Girona baixarà"

Mir és soci del Barça des de fa trenta anys i és un dels membres fundadors de la Penya Blaugrana Almogàvers Empordà. Duu anys exposant les seves samarretes blaugranes arreu del territori. La propera serà el 13 d'abril a Santpedor, convidat per la penya blaugrana del municipi de Pep Guardiola. Les seves samarretes favorites són la primera blaugrana, del 1899, i la segona, de color taronja, de la primera Copa d'Europa, del 1992.

Per la situació esportiva i institucional del club, no és un mal moment per fer publicacions blaugranes? "Possiblement. Ara, hi ha molta gent del Barça que es puja al carro del Girona, però la popularitat del Girona baixarà", conclou Mir, que també col·lecciona samarretes de la Unió Esportiva Figueres i del Racing Club de Lens per l'amistat amb el president de la Penya Blaugranor (Tony Romon), del nord de França.