La Jonquera s’ha animat de nou en lluitar pel play-off d’ascens a Primera Catalana després del triomf contra el Porqueres (2-1) i de les ensopegades dels rivals directes. Dos gols a la segona meitat de Galder Oronoz, per l’escaire (56'), i d’Eric Calsina (88'), van deixar els tres punts a les Forques -els del Pla de l'Estany van anotar el gol de l'honor en el descompte. Ara, els d’Arnau Liesa estan igualats a la tercera posició de Segona Catalana, que permet promocionar. En aquest partit, per la Jonquera va debutar el seu darrer fitxatge, el lateral Aleix Comas (Roses City), que ocupa el buit deixat per Aleix Curiel, fitxat pel Roses.

El Roses es queda sec en el debut de Curiel i abans de visitar el líder El Quart fa la guitza L’Empuriabrava-Castelló és un equip nou -només amb el reforç d'Ayoub Tehere- després d’encadenar la segona victòria seguida davant el Ca l’Aguidó (2-1) amb gols de Noe Ramos (34’) i de Raul en pròpia (51’). La permanència la mantenen a deu punts perquè el Quart del tècnic figuerenc Víctor López va sorprendre el líder Juventus de Lloret (2-1). Intercanvi d'entrenadors de Figueres a la banqueta del Quart El Marca de l’Ham té la salvació a onze punts després de l’empat al camp del Palafrugell (1-1) en un partit on Alberto Jiménez, que havia fallat un penal amb 0-0, va salvar un punt amb un gol al minut 84.