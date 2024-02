a manca de pluges ha provocat que la Generalitat decretés, des de principis de mes, la fase d’emergència per sequera en el sistema Ter Llobregat. Això afecta seixanta municipis gironins, la majoria dels quals a l’Alt Empordà. No se n’escapa Peralada, que pateix l’absència d’aigua i les restriccions en tots els àmbits, també l’esportiu. En aquest sentit i malgrat que la fase 1 d’alerta, permet el reg -amb condicions- en camps per a competicions federades, el Peralada (3a RFEF) no ho fa. «Som un poble de dos mil habitants amb veïns que ho passen malament per no poder regar. Considerem que seria un greuge molt fort i contraproduent que ho féssim», diu el president del club Joan Padern.

La manca de pluja i no regar ha deixat la gespa natural del Municipal en unes condicions precàries. Fa més de tres mesos que no es rega bé el terreny de joc i l’herba que hi queda sobreviu com pot. Això ha fet, d’una banda, que la majoria d’equips del planter hagin d’entrenar al camp de gespa artificial i, de l’altra, que el primer equip s’hagi de desplaçar fins a Vidreres a entrenar-se. Per tot plegat, tant el club com l’Ajuntament es plantegen substituir la gespa natural per artificial com més aviat millor. El regidor d’esports i agricultura, David Bigas, jugador de l’Olot i ex del Peralada, així ho confirma. «Hem encarregat un projecte per a la transició a gespa artificial que està pendent d’uns darrers retocs».

En aquest sentit, l’Ajuntament cerca les línies d’ajut institucionals necessàries perquè el projecte vegi la llum com més aviat millor. «Tant de bo pugui ser la temporada que ve. Hem de ser optimistes», assegura Bigas, que va jugar fa quinze dies al Municipal amb la samarreta de l’Olot (0-2). «És un problema de tots i estem en consonància amb el club. Hi ha un volum de mainada al planter molt gran que fa que el camp de gespa artificial no doni l’abast. La sequera ho ha agreujat tot i el camp de gespa natural se’n ressent», afegeix Bigas.

Després de la victòria contra la Rapitenca de dissabte passat (1-0), el Peralada deixarà reposar el Municipal durant quinze dies fins a la visita del Tona, prevista pel diumenge 25 al migdia. «Realment fa llàstima de veure», confessa el president.