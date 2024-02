El judoka de l’Ikigai Empordà Ian Quirante i el del Nakama Vilafant Denny Méndez es van penjar la medalla de bronze en el Campionat de Catalunya en categoria infantil que es va celebrar el dissabte passat al Vendrell (Tarragona).

Quirante ho va assolir en -46 kg i revalida la medalla que va aconseguir fa un any en el mateix campionat, però en -38 kg. En els darrers mesos ja havia aconseguit la medalla de plata al Rànquing «A» de Catalunya i va estar a punt de firmar el bronze en la Super Copa Catalunya infantil. En el català infantil, el club de Pont de Molins també hi va participar amb Aniol Pereira, que va ser setè. Per la seva part, Méndez va ser tercer en +66 i confia el seu bon estat de forma: al gener també s'havia penjat la medalla de bronze a la Supercopa d’Espanya.

Els judokes, que van estar acompanyats pels seus tècnics, Ada Batlle (Ikigai) i Hugo Robles (Nakama), continuen fent camí per intentar classificar-se per al Campionat d’Espanya.