El Xon’s Rem Empuriabrava va començar la temporada el diumenge passat coincidint amb la competició de casa, amb el Descens pels canals d’Empuriabrava. Es tractava de la primera regata de la lliga catalana de llaüt mediterrani i el club castelloní hi va participar amb quatre equips: les veteranes van aconseguir la primera posició, el veterà mixt (inclòs en la categoria de veterà masculí) va ser setè, i l’escola de rem i l’equip d’oci van remar en llagut. La regata constava d’un recorregut de 2.250 m entre el llac de Sant Maurici i i el pont del Poblat Típic.

El Descens d'Empuriabrava se celebra per setè cop i es consolida en el calendari dels remers, que per l’exigència de la distància i per la singularitat de l’entorn aplega any rere any més participants. Enguany hi han participat 15 clubs i 370 remers de tot Catalunya. L'esdeveniment ha estat organitzat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i el Xon’s Rem Empuriabrava.