L’equip veterà femení del Club Rem Xon’s Empuriabrava es va proclamar, el diumenge passat, sotscampió del Campionat d’Espanya de llaüt mediterrani celebrat a la platja de la Malagueta, a Màlaga. L’equip que entrena Màrius Duñach només va ser superat a la final pel vigent campió, el Torrevieja, per 1,22 segons de diferència. El Xon’s va quedar per davant el Denia alacantí i d’El Candado murcià en una competició on hi van prendre part 25 conjunts en total, de la resta de Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Galícia i Múrcia.

Doblet de títol catalans Les castellonines han fregat el títol de triplets de la temporada. Enguany, el Xon’s s’ha proclamat per primer cop campió de la lliga catalana de llaüt mediterrani després de cinc jornades (va alçar el títol a l’abril, a Castelldefels). I, el maig, va aixecar el títol del Campionat de Catalunya per tercer any consecutiu en una única jornada celebrada al pantà de Mequinensa (Aragó).