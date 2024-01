El sènior masculí de l’Adepaf va perdre (62-64) un partit clau per la permanència davant el Sant Adrià de Besós, el dissabte passat a casa, a Castelló d’Empúries. Els nois de Cristian Ruiz no van poder donar continuïtat a l’anterior triomf contra el Safa Claror i van patir la sisena derrota en els últims set partits. Els blanc-i-blaus van anar de més a menys i després de dominar la primera meitat (36-25) es van desinflar en el tram final. Aquest desencís manté l’Adepaf en onzena posició de Copa Catalunya i confia en refer-se aquest diumenge (18.15 h) a la pista del Claret barceloní.

A Primera Territorial, el Vilafant va aconseguir una victòria de mèrit (45-73) a la pista del Sant Hilari que el manté quart. Els de Jordi Burgas, que tenen un duel pendent contra el Roses, tenen una ocasió d’or per reenganxar-se en el lideratge, ja que aquest dissabte (17.45 h), al pavelló Joel González, rebran la visita del líder, el Torroella. A la mateixa categoria, la resta d’equips altempordanesos van perdre: el Roses a la pista del Vedruna de Palamós (65-54); el Castelló a Salt (67-54) i l’Escala a Porqueres (79-50). L’Escolàpies va ajornar el seu partit contra el Silenc per al 3 de març i té dos duels més per jugar: el 10 de febrer davant el Bescanó B i el 23 de març contra el Sant Gregori.

El Vilablareix s’escapa

A Segona Catalana femenina, l’Escala va veure truncada la ratxa de nou victòries seguides i va perdre, sorprenentment, contra l’antepenúltim, l’Ateneu Montserrat barceloní (50-45). Aquesta derrota allunya les de Toni Espinosa del líder, el Vilablareix, abans de rebre la visita del Claret barceloní, aquest dissabte (17 h).