El Girona manté la identitat i aquell esperit familiar i de proximitat que l'han caracteritzat sempre, però enguany, amb la trajectòria excelsa a la Lliga i a través d'un joc de molts quirats, s'ha guanyat no només el respecte sinó l'admiració i simpatia del panorama futbolístic estatal i internacional. Lligada la permanència fa mesos i amb la Copa perduda als quarts de final, el gran objectiu del club és ara classificar-se per primera vegada per competició europea. Un repte, inimaginable fa quatre dies, i que realment està a l'abast. A partir d'aquí, si s'aconsegueix aquest objectiu, són molts els interrogants que s'obren per a un club verge continentalment. Que si s'haurà de fer una plantilla molt llarga, que si costarà compaginar tres competicions... I l'estadi? Vet aquí la qüestió.

Saber què passarà amb Montilivi és, segurament, la gran inquietud dels aficionats blanc-i-vermells. Es podrà jugar competició europea a Montilivi tal com està ara? La resposta és sí, però amb part de les graderies buides, i per això, el Girona ja fa temps que treballa amb un projecte ferm per modernitzar i adequar l'estadi a les exigències de la UEFA. En aquest sentit, el club vol posar-hi fil a l'agulla com més aviat millor i està estudiant quin hauria de ser el projecte per reformar-lo. La idea dels propietaris és invertir uns vint milions d'euros per construir graderies d'obra tant a Preferent com al Gol Nord. La impossibilitat, per normativa, de competir a Europa ocupant cap mena de graderia retràctil ha fet que el club acceleri una aposta que, d'ençà de l'aterratge a la màxima categoria s'havia convertit en una necessitat històrica. Perquè, ara sí, el Girona és en una nova dimensió, engrescadora i desconeguda alhora, però hi és i l'estadi no pot quedar-ne al marge. Això sí, dur-ho a terme no és gens fàcil. Hi ha moltes variables a analitzar. Sobretot, pel que fa a terminis, ja que per la singularitat de Montilivi l'obra requereix més temps de l'habitual i no està clar que es pugui dur a terme durant el calendari d'estiu.

La reforma de Montilivi no és una obra que pugui començar avui o demà, perquè la competició està en dansa. Ara bé, el club estudia la viabilitat de poder-ho tenir tot enllestit durant els mesos d'estiu. Així, la voluntat seria començar les obres l'endemà mateix de l'últim partit de Lliga a casa contra el Granada el cap de setmana del 25-26 de maig i tenir-ho tot a punt per a principis de setembre. Una mica més de tres mesos per modernitzar i convertir Montilivi en un estadi com Déu mana i apte per competir-hi a Europa. Això farà que, molt probablement, el Girona es vegi obligat a demanar a la Lliga disputar les dues o tres primeres jornades com a visitant mentre s'acaben les obres a l'estadi.

Deia fa unes setmanes, Delfí Geli que la idea era no moure's de Montilivi i mirar d'actualitzar-lo per augmentar-ne un xic més la capacitat. Caldrà veure si finalment es guanyen cadires. Si es fa, no serien gaires més de les 14.600 localitats de què disposa ara l'estadi. Curiosament, l'estadi tindria més capacitat a la Lliga que no pas a la competició europea perquè el club no té previst retirar la graderia retràctil del Gol Sud que, per tant, es faria servir a la competició regular, però estaria inhabilitada per a Europa.

"Volem un estadi modern", ha repetit també diversos cops Geli. Els estudis per reformar Montilivi fa temps que van començar i hi ha sintonia en les converses entre el Girona i l'Ajuntament. Cal recordar que el club té la concessió de l'estadi, que va ser municipalitzat el 1984, fins al 2068. En aquest sentit, en el plec de condicions aprovat el 2018, la transformació de les graderies retràctils en graderies d'obra era un punt que s'havia de fer molt més enllà del 2024. Ara, si tot va bé, a finals d'estiu sembla que podrien estar dretes. Tanmateix, l'afició del Girona encara no pot encetar cap ampolla de xampany per celebrar-ho perquè aquests temes ja se sap que van lents i que de vegades costa desencallar. Només cal veure que les màquines encara no han entrat per començar a construir la Ciutat Esportiva de la Massana a Vilablareix, presentada fa més d'un any. Un dels punts que s'han de tenir molt en compte és les condicions geològiques de l'estadi, les particularitats del qual provoquen que l'obra requereixi més temps del que es podia preveure inicialment.

Un altre aspecte que s'haurà de valorar i que contempla el plec de condicions del 2018 és l'augment de l'edificabilitat en un 22,5%, ja que es passaria de 12.197 metres quadrats a 15.734. Aquest increment es destinaria «exclusivament a la construcció, explotació i manteniment dels equipaments i de les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de les activitats». L'acord entre ajuntament i club contempla també que l'estadi pugui tenir un nom comercial sempre que mantingui el nom de Montilivi o de Girona alhora. Aviat hi hauria d'haver novetats.