Max Verstappen ja suma 42 victòries, superant les xifres d'Ayrton Senna. És la cinquena consecutiva, a més de la cursa Sprint d’aquest cap de setmana. Checo Pérez s'ha unit al seu company d'equip amb la tercera plaça d'un doble podi a casa de l'equip, al Red Bull Ring. Charles Leclerc ha pujat al segon esgraó, amb Carlos Sainz quart, Lando Norris cinquè i Fernando Alonso sisè.

El líder del mundial, només ha perdut la primera plaça en la primera parada al box. Tot i haver-se arribat a posar en paral·lel a les primeres corbes, i aprofitar un Virtual Safety Car per guanyar 10 segons en el pit stop, Leclerc només ha estat al capdavant durat una volta. I per demostrar encara més la seva superioritat, Verstappen ha posat gomes toves per fer la volta ràpida, i acabar amb tres segons d'avantatge sobre el monegasc.

Pérez, per la seva banda, ha protagonitzat una gran remuntada, donat que sortia en la quinzena posició després d'una mala sessió de classificació. El mexicà ha mostrat un gran ritme, i s'ha posat tretzè només en la sortida. Abans del VSC ja estava en la novena. El principal punt de perill pel segon Red Bull ha estat la segona parada, que el posicionava per darrere de Leclerc, Sainz i Norris. L’espanyol ha allargat la lluita més de l'esperat, en una batalla aferrissada i arriscada pels dos, i ha acabat fins i tot donant avantatge al seu company, tot i tenir raons per no fer-ho.

El madrileny havia demanat a l'equip fer un canvi de posicions amb Leclerc als primers girs del Gran Premi, enganxant-se al DRS del monegasc, amb un ritme molt superior abans de la primera parada. Però l'equip li ho ha denegat i a més ha donat peu a un doble pit stop dolent per ambdós monoplaces. Sota el Virtual Safety Car causat per Hülkenberg, que s'ha aturat al final d'una escapatòria per falta de potència, els de Maranello han fet entrar els dos pilots, errant amb el primer, i perjudicant encara més el segon.

Leclerc ha aconseguit enganxar el ritme amb les gomes noves, i s'ha mantingut en la segona. Sainz, per la seva banda, ha hagut de batallar amb Norris, i protegir-se de Hamilton i Alonso, que han arribat per darrere del de McLaren. A més, ha servit una penalització de cinc segons per excedir els límits de pista.

També Hamilton s'ha vist perjudicat pels track limits, ja a la volta 17, i és que de fet, han estat un dels punts més polèmics del cap de setmana, amb moltes voltes eliminades durant la sessió de classificació, i amb més de cinc pilots sancionats durant la cursa, Gasly, Albon, Tsunoda, Hamilton, Sainz, Sargeant i Magnussen. Ocon també ha servit penalty per un Unsafe Realease, i DeVries per no deixar espai a Magnussen, i fer-lo passar per la grava en plena lluita per posició.

Alonso, per la seva banda, ha estat més lluny de la 33 que en tota la temporada, després d'arribar sisè, beneficiat per la penalització de Hamilton. Els Aston Martin han patit durant tot el cap de setmana. Norris, en la cinquena posició, Gasly en la novena, i els dos Mercedes, han quedat per davant d'Stroll que amb prou feines ha aconseguit un punt. Una remuneració que no ha obtingut Albon, en aquesta ocasió, que acabat en l'onzena plaça, seguit per Ocon, Sargeant, Zhou i DeVries. Més enrere, han arribat Bottas, Piastri, Tsunoda i Magnussen, amb Hülkenberg retirat per la pèrdua de potència.

Pel que fa a la cursa a l'Sprint de dissabte, Verstappen es va endur la victòria després d'una lluita aferrissada amb el seu company d'equip, que havia assolit la segona plaça a la classificació per la cursa més curta. Pérez estava més avançat que el neerlandès, i el pressionava obligant-lo a passar per la gespa. Però Verstappen mantenia el peu a l'accelerador i l'interior de la corba quatre, obligant el mexicà a allargar la frenada i perdre la posició. Pocs van ser els atrevits a treure's els pneumàtics intermedis cap al final de la cursa, protagonitzant un final agònic com en el cas de Russell, que va arribar a nou mil·lèsimes d'Ocon.

Sainz va ser tercer, seguit d'Stroll, Alonso, Hülkenberg, Ocon, Russell, Norris i Hamilton a la desena. Més enrere van arribar Piastri, Leclerc, Albon i Magnussen, amb Gasly a la quinzena, Tsunoda a la plaça 16 amb el seu company d'equip just darrere, i Sargeant, Zhou i Bottas tancant la cursa Sprint.

Pérez sembla haver recuperat la confiança amb el cotxe, i amb les millores a Ferrari, per davant dels Aston Martin i dels Mercedes, el mundial es prepara per afrontar l'onzena cursa de la temporada el cap de setmana que ve a Silverstone.