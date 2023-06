Les proves previstes en la cinquena jornada del Campionat del Món de vela de la classe Optimist, que té lloc a Sant Pere Pescador des del divendres passat, s’han hagut d’aplaçar, degut al fort onatge que ha impossibilitat que les embarcacions dels joves regatistes entressin al mar. Igual que ahir, l’organització ha esperat fins ben entrada la tarda per veure si les condicions es tornaven més favorables per la pràctica de la navegació, però no ha estat així i s’ha hagut d’ajornar la competició per segon dia consecutiu.

Les previsions apunten que demà es podrà reprendre el programa de sèries finals de la categoria individual, que està previst que es disputin durant tres dies fins que dissabte es proclamin els millors regatistes del món en categoria infantil. L’organització està treballant per a poder recuperar les sèries eliminatòries per equips que s’havien de disputar ahir i avui, però que s’han hagut d’ajornar. Si les condicions acompanyen, aquestes es podrien celebrar entre demà i divendres, en finalitzar les regates individuals. Consulta els resultats de les sèries eliminatòries del Campionat mundial. Campionat de navegació virtual com a alternativa La impossibilitat de sortir a competir ha permès als joves regatistes i les seves famílies, de 56 nacionalitats, gaudir d’activitats alternatives al mateix càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador i a les rodalies. En dies com avui queda palesa la varietat de propostes turístiques de la Costa Brava, amb visites a les Ruïnes d’Empúries, al Museu Dalí o amb diferents activitats aquàtiques, entre d’altres. Una de les accions que ha aplegat més públic al ressort on conviuen els esportistes aquests dies ha estat la presentació a nivell mundial del joc virtual eSailing. Es tracta d’un vídeojoc d’esports nàutics que permet personalitzar els tipus d’embarcacions i situa al jugador en diferents camps de regates com la Costa Brava, amb una recreació exacta de la seva orografia i les seves condicions climatològiques, gràcies a la digitalització que s’ha fet de la badia de Roses. Durant una estona, els esportistes han canviat el seu Optimist per les pantalles tàctils instal·lades al recinte de la piscina del càmping, i han pogut estrenar aquest joc que avui s’ha presentat en societat, per competir en un entorn digital contra els seus companys.