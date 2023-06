La UD Llevant del bascarenc Roger Brugué no pujarà finalment a la Primera Divisió del futbol espanyol. Els 'granotes' havien eliminat amb solvència (6-1 al global) a l'Albacete a les semifinals i partien amb avantatge a la final a dos partits contra l'Alabès, ja que la tercera posició a la fase regular els duia a Primera en cas d'empat, sense haver de passar per la loteria dels penals. L'eliminatòria va arribar amb empat a zero al final de la pròrroga però, quan quedaven pocs segons de l'afegit, una mà dins l'àrea de Róber Pier va causar un penal que es va revisar durant més de cinc minuts. Asier Villalibre, davanter cedit per l'Athletic, es va encarregar de transformar-lo i ascendir l'Alavés. Així, el Llevant haurà de seguir com a mínim un any més a la lliga Smartbank, després de descendir fa un any.

Tot i la derrota final, Roger Brugué ha quallat un bon final de temporada en el seu primer any complet a les files del Llevant -la temporada passada va estar cedit al Mirandés, també de Segona. Brugui va tenir molts minuts a la primera volta, però una greu lesió als isquiotibials a principis d'any el va tenir apartat de la gespa durant gairebé cinc mesos. El bascarenc va tornar per disputar les dues últimes jornades i dur el Levante a la tercera plaça i als play-offs. I justament és a la fase final quan el canterà de la UE Figueres ha gaudit dels seus millors minuts de la temporada: a la tornada de les semifinals contra l'Albacete va sumar un doblet a la primera part que va sentenciar l'eliminatòria. Ahir va jugar de titular, però va ser el primer substituït per Javi Calleja, al minut 58. Brugué té contracte amb el Llevant fins a 2026 (amb opció per a un any més) i tot apunta que seguirà sent una peça important per l'equip valencià. No obstant això, el notable final de temporada que ha disputat ja ha obert la porta a alguns rumors d'interès per part d'altres equips de Primera i Segona Divisió.